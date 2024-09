Coach Chiappafreddo dopo i test: “Si inizia a vedere un'identità"

Dalla mini trasferta di Chiavenna e dal doppio test amichevole, l’Albese Volley è tornata a casa con in valigia tanti riscontri positivi. L’analisi di coach Chiappafreddo.

Le parole di coach Chiappafreddo

Soddisfatto coach Mauro Chiappafreddo, che ha analizzato con piacere le due prestazioni ravvicinate della sua Tecnoteam: prima ha perso a testa alta per 1-3 contro le quotate tedesche del Postdam e poi, 24 ore dopo, ha salutato il bel successo per 3-0 contro la formazione locale di B1 del Chiavenna ottenuta con tante giovani in campo. "Sono soddisfatto perché abbiamo fatto due buoni allenamenti e si inizia a vedere una prima identità di squadra. Abbiamo vinto un set con merito contro una squadra esperta e di categoria superiore: tenuto testa a loro. Il giorno seguente buon allenamento anche con Chiavenna e spazio a chi ha giocato meno finora: tutte molto brave. Ripeto: sono soddisfatto". La Tecnoteam in settimana torna a lavorare in palestra per preparare il prossimo impegno di pre season in programma nel weekend del 21-22 settembre a Castellana, per il Torneo Bellomo.

Il calendario del Precampionato della Tecnoteam

Sabato 7 settembre Tecnoteam-Futura Giovani Busto Arsizio 3-1

Giovedì 12 settembre ore 18 Tecnoteam-Postdam (Germania) a Chiavenna 1-3

Venerdì 13 settembre ore 18 Tecnoteam - Chiavenna 3-0

Sabato 21 e domenica 22 settembre Torneo Bellomo a Castellanza

Mercoledì 25 settembre Tecnoteam Costa Volpino (a Inverigo)

Sabato 28 settembre Costa Volpino-Tecnoteam (a Costa Volpino)