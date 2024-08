Coach Chiappafreddo e il raduno dell'Albese Volley: "Pronti a ripartire con un gruppo quasi tutto nuovo"

L'Albese Volley da lunedì 19 agosto si radunerà per iniziare a preparare la nuova stagione sportiva 2024/25 che la vedrà ancora al via in serie A2 femminile.

Il raduno

Primo ad essere pronto e carico è il coach della Tecnoteam Mauro Chiappafreddo reduce da un'estate tutta d'oro con l'Italia Under22 con cui ha vinto il titolo europeo di categoria:

"Sono davvero contento di essere tornato qua ad Albese che considero ormai la mia seconda casa e pronto per questo nuovo inizio. Per ora le sensazioni sono molto positive: abbiamo costruito con la società una squadra quasi interamente nuova, confermando solo quattro elementi dello scorso anno e quindi ci vorrà del tempo per amalgamarle ma sono tutte giocatrici di valore e con grandi motivazioni per fare bene. Si parte lunedì e inizieremo a lavorare per fare di 14 persone una squadra unita".

Chiappafreddo si presenta gasato dall'esperienza trionfale in azzurro:

"Quest'estate ho vissuto un'avventura importante con la nazionale under22 , faticosa ma emozionante e devo ringraziare tutta la Federazione per avermi dato questa possibilità. Ora cercherò di far fruttare questa esperienza anche qui ad Albese. Ringrazio anche tutti i tifosi che mi sono stati vicini e mi hanno dato sempre forza fin dal primo giorno anche con la nazionale. Il mio ringraziamento migliore sarà quello di impegnarmi al massimo per regalare loro nuove soddisfazioni in questa stagione che si apre da lunedì 19 agosto".

Il roster Tecnoteam 2024/25

Martina Veneriano 2

Giorgia Bernasconi 9

Marika Longobardi 11

Elena Radice 17

Irene Baldi 13

Alice Viganò 16

Gaia Mancastroppa 15

Carola Colombino 3

Sara Tajè 14

Giorgia Mazzon 8

Rebecca Rimoldi 1

Laura Grigolo 10

Ylenia Pericati 12