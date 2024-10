Coach Chiappafreddo elogia l'avvio della sua Tecnoteam e i debutti delle giovani Mancastroppa e Colombino 

L'Albese Volley torna a lavorare in palestra dopo il bel debutto nel campionato di serie A2 femminile che l'ha vista portare a casa dalla trasferta di Vasto un ottimo successo, benaugurante per il futuro.

La soddisfazione

Primo ad essere soddisfatto proprio il coach della Tecnoteam Mauro:

"E' stata una partita che ha visto le mie ragazze molto ordinate ed attente. Abbiamo fatto una difesa di qualità che ci ha permesso di portare a casa il risultato favorevole. Tutte brave, anche chi è stato in panchina ha dato sempre il suo contributo e sono molto contento di questo. Era una partita complicata per tanti motivi. Direi bene così anche se è stata una trasferta lunga e quindi voglio dire ancora grazie alla società per come l'ha organizzata permettendoci di fare tutto al meglio. Bene la prima, insomma, ora testa alla seconda partita a Trento che ci aspetta domenica".

Tra le note liete del colpo esterno messo a segno a Vasto anche l'ottimo esordio in A2 per le due giovanissime albesine Gaia Mancastroppa e Carola Colombino protagoniste quando sono state chiamate in campo dal coach.

Il programma del 2° turno girone B serie A2 donne

Domenica 13 ottobre ore 16 Trasporti Bressan Offanengo – Narconon Volley Melendugno, ore 17 Volley Hermaea Olbia – U.S. Esperia Cremona, Nuvoli’ Altafratte Padova – Tenaglia Abruzzo Volley, Itas Trentino – Tecnoteam Albese Volley Como, Futura Giovani Busto Arsizio – Imd Concorezzo.

Classifica girone B serie A2 donne

Tecnoteam Albese Volley Como 3 (1 – 0); U.S. Esperia Cremona 3 (1 – 0); Imd Concorezzo 3 (1 – 0); Itas Trentino 3 (1 – 0); Narconon Volley Melendugno 3 (1 – 0); Nuvoli’ Altafratte Padova 0 (0 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 0 (0 – 1); Volley Hermaea Olbia 0 (0 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 0 (0 – 1); Tenaglia Abruzzo Volley 0 (0 – 1).