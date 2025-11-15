Coach Colombo debutta a Cabiate con una vittoria, Rovello ko e domenica tocca a Erba

C’era curiosità ieri sera per gli anticipi dell’8° turno nel girone B di Divisione Regionale 1 che non hanno deluso le attese.

Le gare

In vetta ha vinto Binzago ora da sola momentaneamente ma copertina meritata per il Cabiate che ha aperto la nuova era sotto la gestione del nuovo coach Alberto Colombo che ha sostituito in settimana Borghetti, andando a sbancare il campo della Civatese di misura.

Sconfitta casalinga invece per il Rovello Porro che ha alzato bandiera bianca dopo una prima parte equilibrata contro il Villasanta. Ora l’attenzione si sposta su Le Bocce Erba che domani torna in campo a Varedo per provare a rialzarsi dopo il priimo ko stagionale di sette giorni fa.

I tabellini degli anticipi lariani

Basket Rovello -Villasanta 71 – 82 Parziali 21-23, 41-40, 48-64

Basket Rovello : Castiglioni Filippo 17, Figini Leonardo 16, Bosa Andrea 11, Borsani Ticcardo 9, Donegà Luca 5, Tomaselli Jacopo 5, Caccia Luca 4, Canton Marcello 4, Marzorati Davide, Rebussi Pietro ne, Salvato Riccardo ne, All. Monti

Italcontrol Team 86 Villasanta : Leggiero Michele 18, Casati Simone 15, Pirotta Giulio 13, Chirico Edoardo 12, Carota Alessandro 7, Frosi Manuel 6, Palombi Marco 6, Carpineti Giorgio 5, Bestetti Piercarlo, Pirotta Stefano, Renzi Giuseppe, Volpin Alessandro. All. Favalessa.

Giovanile Civatese – Pall. Cabiate 76 – 77 Parziali 14-23, 27-48, 48-69

Giovanile Civatese : Castagna Daniele 27, Galli Daniele 13, Margutti 12, Corti Andrea 8, Minari Simone 7, Lomasto Marco 5, Bianchi Simone 2, Minari Luca 2, Casadei Teodoro, Negri Alessandro, Tentori Filippo, Zucchelli Carlo ne, All. Pozzi.

Pall. Cabiate : Terraneo Mattia 19, Bassi Angelo 16, Pessina Daniele 16, Dascola Loris 8, De Piccoli Andrea 6, Veggetti Matteo 6, Borghesi Alessandro 4, Strambini Pietro 2, Appennini Luca ne, Migliori R ne, Minotti P. ne, All. Colombo

Il cartellone dell’8° turno del girone B, DR1

Venerdì 14 novembre FL Monza-Agrate 80-70, Rovello Porro-Villasanta 71-82, Civatese-Cabiate 76-77, Binzago-Vimercate 69-55; sabato 15 Morbegno-Nibionno; domenica 16 Lecco-Sondrio, ore 18 Varedo-Erba.

La classifica aggiornata

Binzago 14; Le Bocce Erba, Agrate Brianza, Villasanta 12; Lecco 10; Vimercate, Nibionno, Rovello Porro, Forti e Liberi Monza 8; Civatese , Varedo, Cabiate 4; Morbegno 2; Sondrio 0.