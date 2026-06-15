Coach Dionigi Cappelletti riparte da Figino e allenerà in Dr3

Si è appena chiusa la stagione agonistica e già incomincia a muoversi il mercato anche nelle serie minori e alle nostre latitudini.

La ripartenza

Uno dei primi “colpi estivi” nostrani porta il nome illustre di Dionigi Cappelletti. Già perché l’esperto coach brianzolo dopo aver terminato la sua lunga esperienza nel settore femminile alla guida del Sant’Ambrogio Mariano Comense femminile, che si è sciolta e non proseguirà l’attività agonistica dove è stata protagonista dalla serie B alla C e in Promozione, ha deciso di continuare ad allenare e lo farà sulla panchina della prima squadra della Pallacanestro Figino in Divisione Regionale 3.

La lunga carriera di “Dio” Cappelletti quindi prosegue nel maschile per fare tappa proprio vicino a casa. Lui che aveva iniziato in Brianza a 16 anni come assistente di Paolo Allevi: “A cui devo tanto perché con lui ho di fatto cominciato ad allenare come vice nel mitico Bar Baffo” per poi arrivare fino alla serie A1 come assistente della Pallacanestro Cantù senza dimenticare la lunga parentesi come capo allenatore della nazionale italiana di basket in carrozzina culminata con la partecipazione alle Olimpiadi di Londra 2012 “Quella è stata un’esperienza incredibile e indimenticabile non solo in campo ma anche fuori”. Ora come detto Dionigi torna a casa e lo fa alla guida del Figino presieduto dal cognato Giorgio Arnaboldi: “Non ho potuto dire no – scherza il “Dio” – ho ancora voglia di andare in palestra e divertirmi, cercando di portare la mia esperienza.. finche avrò queste motivazioni e questo entusiasmo andrò avanti perché il basket mi ha sempre dato tanto. Seguendo sempre il mio storico motto che voglio trasmettere alle mie squadre: Umili ma presuntuosi!” .