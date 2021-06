Coach Marco Sodini lascia l’Orlandina Basket, il futuro sarà alla Pallacanestro Cantù?

Attraverso una nota ufficiale l'Orlandina Basket ha comunicato l'addio di coach Marco Sodini dopo due stagioni. Si fa strada l'ipotesi di vederlo tornare a Cantù.

Coach Marco Sodini lascia l’Orlandina Basket

"Tre splendide stagioni vissute insieme, coronate da successi e sconfitte, ma sempre mirando alla crescita del club e dei suoi atleti. Si conclude il rapporto tra Marco Sodini e l’Orlandina Basket. Per il coach toscano è tempo di lasciare la Sicilia dopo aver diretto 97 gare sulla panchina dei biancoazzurri, che ne fanno il secondo in assoluto della storia del club dopo Giovanni Perdichizzi. 53 le vittorie ottenute da coach Sodini nel corso di tre lunghe stagioni, che hanno visto i biancoazzurri raggiungere la finale playoff di Serie A2, persa contro Treviso, dopo una cavalcata emozionante nella stagione 2018-19 e aver mancato la promozione diretta soltanto per la differenza canestri contro la Virtus Roma. Eclettico, sapiente e mai banale, Marco ha conquistato il cuore dei tifosi sin dal primo momento del suo arrivo in Sicilia. Le sue conferenze stampa sono state un must per tutti gli appassionati. Tutto però ha un inizio, ma anche una fine. Grazie Marco. Le strade si dividono, ma per il tuo impegno, la tua passione e il coraggio dimostrato anche in un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, il nostro grazie arriva dal profondo", queste la parole con cui il suo ormai ex club, annuncia l'addio.

Il presidente Sindoni: "Il suo futuro sarà all'altezza delle sue qualità"

"Oggi saluto un amico che conclude la sua esperienza professionale a Capo d’Orlando, – dichiara il presidente Enzo Sindoni – prima ancora che un tecnico che ha scritto una pagina importante della storia dell’Orlandina. Ed il rischio è che evidenziando le qualità umane, l’empatia con l’ambiente sportivo, la costante sintonia emotiva che mi ha legato a lui per tre anni, possa mettere in secondo piano l’ottimo lavoro tecnico che Marco Sodini ha svolto per l’Orlandina Basket. Sono sicuro che il suo orizzonte professionale sarà sempre all’altezza delle sue qualità, e che le sue qualità umane gli permetteranno di essere sempre al massimo, ovunque ed a qualsiasi livello. Grazie Marco, sono sicuro che in un angolo del tuo cuore ci saranno sempre i nostri colori".

L'ipotesi Cantù

Il nome di Marco Sodini, dopo la fine del percorso fatto con coach Piero Bucchi, era nel novero dei papabili nuovi allenatori canturini. L'ufficialità dell'addio all'Orlandina sembra avvicinare ancora di più un suo ritorno, dopo l'esperienza del 2017-18.