Coach Mario Motta elogia il debutto della Pallavolo Cabiate: “Ottimo esordio abbiamo giocato di squadra”

E’ lo stesso coach Motta a commentare e analizzare il successo ottenuto in Serie B2: debutto vincente per la Pallavolo Cabiate.

Esordio da elogio per la Pallavolo Cabiate

Il tempo di archiviare con entusiasmo l’esordio vincente in Serie B2 femminile contro Agrate, Pallavolo Cabiate griffata Dolcos si pensa già a preparare il prossimo impegno, la prima trasferta stagionale di sabato sera a Busnago. Nello spogliatoio cabiatese però coach Mario Motta è voluto tornare sul successo colto sabato scorso in casa al debutto: “È stata una gara molto intensa. Siamo partiti con un pò di tensione ma siamo stati bravi a gestirla. Abbiamo giocato di squadra e anche i cambi subentrati si sono rivelati davvero utili. Ecco perché complessivamente abbiamo centrato un buon risultato contro una buona squadra che si difende molto bene. Direi quindi un bell’inizio di campionato di fronte al nostro pubblico che ci ha di certo aiutato molto”. Come detto Cabiate è già al lavoro per preparare la sfida di sabato sera (ore 21) contro Busnago con tante ex in squadra.

Il cartellone del 2° turno del girone A di B2 donne

Sabato 11 ottobre ore 21 Busnago-Dolcos Cabiate, ASD Pallavolo Agrate-PlanetVolley VR, ZooGreen CR-Thema Studio US Torri, Eagles Vergati PD-Enercom Fimi Crema, Futurvolley-Vero Volley Monza, Zevio VR -Volley Noventa Vicentina, Gorgonzola-Duec Credeva.