Coach Matteo Borghetti presenta la Pallacanestro Cabiate 2025/26: "Partiamo da underdog per stupire!"

Pallacanestro minors

La società brianzola di DR1 molto attiva sul mercato con tanti nuovi innesti.

Vento di novità in casa della Pallacanestro Cabiate, tra le società più attive sul mercato del basket lombardo guidato da Borghetti.

Borghetti presenta la Pallacanestro Cabiate

Cambiamento di fatto quasi totale per quanto riguarda la prima squadra cabiatese che anche nella prossima stagione giocherà il campionato di Divisione Regionale1. Un rinnovamento che è cominciato dalla guida tecnica affidata a coach Matteo Borghetti, volto tra i più noti nel panorama non solo comasco e che arriva da una lunga esperienza nello staff della Virtus Cermenate. "Ho accettato con grande entusiasmo la proposta di Cabiate- ci dice Matteo - perché dopo 12 stagioni vissute a Cermenate da allenatore in tutte le categorie del settore giovanile e le ultime 3 da assistente in serie C, ora sentivo l'esigenza di provare un'esperienza da head coach in un campionato senior. Ecco perché penso che Cabiate sia proprio un'ottima soluzione per aprire un nuovo capitolo per me e per la società. Infatti della squadra dell'ultima stagione sono rimasti solo tre giocatori Andrea De Piccoli, Davide Passero e Daniele Pessina mentre sul mercato ci siamo mossi per tempo e abbiamo firmato ben 8 nuovi innesti anche di categoria superiore".

Borghetti ci presenta il roster 2025/26: "Nel reparto lunghi ai confermati De Piccoli e Pessina, abbiamo affiancato due centri provenienti dalla Serie C: Pietro Strambini da Cermenate e Matteo Veggetti da Varedo. Tra gli esterni l'unico confermato è Davide Passero, poi abbiamo tutte new entry. Come playmaker abbiamo preso Riccardo Gromero da Binzago e Alessandro Borghesi da Nibionno, come guardie abbiamo puntato su Mattia Terraneo da Inverigo e Angelo Bassi da Figino, invece come ali abbiamo Loris Dascola da Biassono e Luca Appennini da Seregno". Roster molto rinnovato che ha tante "mani educate", atletismo e potenzialità per provare a ripetere l'ultima bella stagione coronata con l'ingresso ai playoff. "Assolutamente sì. L'obiettivo dichiarato da me e dalla squadra è proprio quello. Magari partiamo dietro a formazioni come Villasanta Erba e Binzago, ma in veste di "underdog" punteremo a tornare nei playoff e poi magari toglierci altre belle soddisfazioni. Per ora attendiamo nuove per quanto riguarda la composizione dei gironi e le date del campionato che dovrebbe partire il 27-28 settembre. Noi ci raduneremo lunedì 25 agosto per iniziare la preparazione. A questo proposito abbiamo già definito alcune amichevoli: sabato 6 settembre in casa contro Basket Seregno,

mercoledì 10 settembre in casa contro Masters Carate e venerdì 19 settembre con un'avversaria ancora da definire". Coach Borghetti infine ci presenta anche il suo staff: "Al mio fianco avrò due collaboratori importanti: come primo assistente Stefano Guerrato e come secondo assistente Mattia Proserpio".