Coach Molteni applaude Villa Guardia: “Stagione in crescendo, siamo contenti”

A un passo dalla finale promozione si è conclusa l’entusiasmante e anche un pò sorprendente galoppata del GS Villa Guardia che è andata oltre previsioni risultando la rivelazione del campionato di serie C femminile in Lombardia.

La stagione

Già il quinto posto in regular season è stato un piazzamento oltre le previsioni, avvalorato dalla qualificazione ai playoff. Poi però è arrivato il successo in rimonta nei quarti di finale a spese del Basket Verdello che ha aperto le porte di una storica semifinale poi persa 2-0 contro la corazzata Gallarate.

Un’eliminazione onorevole che ha comunque scritto la storia del club come ammette orgoglioso coach Fabrizio Molteni condottiero di questo GSV dei miracoli:

“Si è vero siamo molto soddisfatti della nostra stagione vissuta in crescendo e culminata con il miglior risultato di sempre per il settore femminile del Gs Villa Guardia. Dopo un buon girone d’andata, nel ritorno abbiamo cambiato marcia inanellando tantissime vittorie e risalendo la classifica fino al quinto posto che ci ha permesso di qualificarci per i playoff. Nei quarti abbiamo fatto un vero capolavoro eliminando 2-1 il Verdello in rimonta. Questo colpo ci ha permesso di giocarci la semifinale contro la grande favorita per la promozione il Gallarate. Ci abbiamo provato come piace a noi, a testa alta ma più di così non era possibile fare. Nella prima partita abbiamo giocato meglio in attacco che in difesa al contrario invece nella seconda partita. Sarebbe servita la gara perfetta per battere questo Gallarate che invece si è confermata squadra costruita per vincere e salire in serie B. Complimenti e brave loro ma ho voluto fare i complimenti anche alle mie ragazze per come hanno giocato i playoff e per l’intera stagione vissuta da protagoniste. Una stagione in crescendo che ci fa guardare con fiducia anche al futuro”.

Per Molteni questa è stata la sua terza stagione sul panchina del GS Villa Guardia ma già guarda avanti: “Ora ho dato una settimana di riposo per tutti, meritata per ricaricarsi. Poi da giugno riprenderemo ad allenarci con sedute individuali e di gruppo con le Under19 e le Senior che volessero tenersi in condizione magari provando qualche nuova giocatrice. Con la società a breve ci troveremo per programmare la nuova stagione che per me sarebbe la quarta con il GSV. Una collaborazione che vorrei proseguire nel segno della continuità e della crescita delle nostre giocatrici come vuole la politica della società diventata una bella realtà del nostro territorio e non solo”.