Coach Pogliaghi carica Cermenate alla ripresa in C: "Torniamo in campionato per tornare a vincere"

C'è tanta voglia di tornare in campo in casa della Virtus Cermenate che sabato 11 gennaio ospiterà per il 13° e ultimo turno d'andata di serie C alle ore 21 la Delta Line Opera (arbitri Andrea Ghidini-Marco Ghidini).

La ripresa

La squadra gialloblù vuole ripartire con il piede giusto per riscattare le ultime tre sconfitte di fila con cui aveva chiuso il 2024 come ammette alla vigilia lo stesso coach Edoardo Pogliaghi:

"Diciamo che a fine anno, dopo un ottimo inizio culminato da nove vittorie di fila, abbiamo pagato un calo fisiologico più mentale che fisico. Quindi avevamo bisogno di un pò di giorni di riposo per staccare e recuperare. Ora siamo pronti a riprendere, ci siamo allanati bene e al completo visto che abbiamo recuperato anche Pierfrancesco Botta. Sabato ospitiamo Opera una squadra che dopo il cambio di allenatore sembra in ripresa. Noi però giochiamo in casa e vogliamo tornare a vincere per iniziare con il piede giusto questa seconda parte di stagione con l’obiettivo di qualificarci ai playoff nella migliore posizione possibile".

Il programma del 13° turno, ultimo d’andata, girone D

Sabato 11 gennaio ore 21 Virtus Cermenate-Opera, Settimo-Varedo, Robur Somaglia-Lissone, Seregno-Cerro, Bocconi-Pall. Milano, Gorgonzola-Milanotre, Novate-Busnago.

La classifica alla vigilia del giro di boa nel girone D

Cerro, Cermenate 18; Pall. Milano, Bocconi, Milanotre 16; Lissone, Gorgonzola, Settimo, Busnago 12; Seregno 10; Robur Somaglia 8; Novate, Opera 6; Varedo 4.