Coach Reali bacchetta la Pallavolo Cabiate: “Per salvarsi servirà un'impresa"

"Ora per salvarsi servirà davvero un'impresa". Questa la lucida sintesi di coach Gilles Reali della Pallavolo Cabiate.

Le parole di coach Reali

Dopo l'ultima sconfitta casalinga subita contro Novara, che ha complicato e non poco la rincorsa quando mancano solo tre turni alla fine della stagione regolare di serie B1 femminile, le parole di coach Reali. "C’è sicuramente tanta amarezza per l'ultimo risultato - prosegue il tecnico - Abbiamo giocato ma non abbiamo mai dato l'idea di volere tentare di prenderci questa salvezza. Quando sei in difficoltà e affronti squadre più attrezzate le tue motivazioni devono fare la differenza ma noi non le abbiamo avute. A fasi alterne abbiamo fatto bene ma ci è mancata quella spinta che serve per centrare la salvezza. Per vincere contro avversari che hanno qualità superiori bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo e noi non siamo stati bravi a farlo. La matematica ancora non ci condanna ma alla luce del calendario le speranze sono esigue. Quella con Novara sarebbe potuta essere la scintilla che riavvivava il nostro finale ed invece ora servirà un'impresa molto difficile".

La sosta pasquale sarà utile in casa Cabiate per ricaricare le batterie per poi ripresentarsi in campo sabato 26 aprile per il terzultimo turno ospiti della MTS Tecnicaer Santena, primo del trittico finale che continuerà il 5 maggio in casa contro Villa Cortese e si chiuderà il 10 maggio sul campo della Libellula.

Programma dell'11° turno di ritorno

Sabato 26 aprile ore 18.45 Santena-Cabiate, Trentino Energie-Parella, Novara-Volano, Palau-Club Italia, Libellula-Volpiano, Villa Cortese-Don Colleoni, Legnano-Chiavenna.

Classifica girone A, Serie B1

Villa Cortese 59; Savis Volpiano, Volano 46; Santena 44; Legnano 41; Capo D'Orso Palau, Libellula 40; Novara 37; Club Italia 35; Parella 26; Don Colleoni 25; Clerici Auto Cabiate 19; Trentino Energie 18; Chiavenna 7.