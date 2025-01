Coach Reali carica la Pallavolo Cabiate anti Villa Cortese: "Sfidiamo la capolista, voglio il giusto atteggiamento"

Sulla scia delle vittorie ottenute ad inizio anno nelle due amichevoli contro Gobbo Allest. Duovolley e Polisportiva Mandello, è vigilia di campionato per la Pallavolo Cabiate che sabato 11 gennaio riparte rendendo visita a Villa Cortese (ore 18.30 palestra scuole elementari di Villa Cortese) niente meno che la capolista del girone A di B1 .

Così Gilles Reali, tecnico della Clerici Auto ha presentato la sfida inaugurale del 2025 valida per il 12° turno:

“Ripartiamo dopo le festività con la partita dal quoziente di difficoltà più elevato, contro la capolista Villa Cortese che ha centrato 10 vittorie su 11 gare disputate. Sappiamo quindi di non partire con il favore dei pronostici affrontando un avversario di grande valore sia in attacco che in difesa. Da parte nostra però abbiamo avuto il tempo per prepararci al meglio alla sfida e mi aspetto l'atteggiamento visto nel match contro Santena per poter lottare non solo in questo match ma per il resto del campionato al fine di centrare la salvezza".