Coach Reali carica la Pallavolo Cabiate: "Contro Club Italia servono intensità e determinazione"

"Dobbiamo mettere in campo intensità, grinta e determinazione per portare a casa un risultato positivo". Così coach Gilles Reali indica il cocktail vincente alla sua Pallavolo Cabiate che sabato sera per il 5° turno di ritorno di serie B1 femminile ospiterà il Club Italia.

La partita

"Giochiamo ancora in casa questa volta contro il Club Italia, formazione giovane di talento e che è già salva avendo 5 punti di vantaggio su di noi. Siamo consapevoli della posta in palio ecco perché vogliamo approcciare la gara sulla scia della bella prestazione di settimana scorsa contro Volano. Se giochiamo con intensità e grinta - sottolinea il tecnico della Clerici Auto - possiamo ottenere grandi risultati ma sappiamo che sfidiamo una formazione giovane che ha grande fisicità, sopra la media, e alto potenziale. Ripeto ci serviranno grande intensità e determinazione".

Programma del 5° turno di ritorno di B1

Sabato 8 marzo ore 21 Pall. Cabiate-Club Italia, Libellula-Palau, Novara-Santena, Villa Cortese-Trentino Energie, Legnano-Parella, Don Colleoni-Savis Volpiano, Chiavenna-Volano.

Classifica girone A di B1

Villa Cortese 43; Savis Volpiano 38; Volano 36; Santena, Capo D'Orso Palau 33; Libellula, Focol Legnano 29; Novara 24; Parella 23; Club Italia 19; Don Colleoni, Trentino Energie 15; Clerici Auto Cabiate 14; Chiavenna 6.