Coach Reali carica la Pallavolo Cabiate: “Stare uniti e reagire"

E’ il momento di cambiare marcia per le ragazze della Pallavolo Cabiate di coach Reali.

Le parole di coach Reali dopo la sconfitta

L'ultima sconfitta casalinga subita in B1 femminile nel weekend scorso contro il Don Colleoni non è piaciuta in casa della Pallavolo Cabiate e a coach Gilles Reali che ha sottolineato pubblicamente: “Non siamo stati capaci di giocare la partita che volevamo, un po' come era successo contro Legnano. Arriviamo da due sconfitte, in due gare dove non abbiamo espresso le nostre qualità. Perdere in casa non piace e dà fastidio, ma ora è il momento di restare uniti e cercare di cambiare marcia il prima possibile per uscire da questo periodo”. Magari già da sabato prossimo, quando la Clerici Auto Cabiate, alle 17.30, renderà visita alla Sim Novara per poi salutare il 2024, in casa, sabato 21 dicembre, quando ospiterà il Santena.

Il programma del 10° turno girone A serie B1

Sabato 14 dicembre, ore 17.30, Novara-Cabiate, Trentino Energie- Savis Volpiano, Libellula-Club Italia, Villa Cortese-Parella, Palau-Volano, Legnano-Don Colleoni, Santena-Chiavenna.

Classifica girone A, serie B1

Villa Cortese 25; Volano 22; Capo D'Orso Palau, Santena 20; Savis Volpiano 19; Libellula 13; Focol Legnano, Novara 12; Club Italia 11; Clerici Auto Cabiate 10; Parella, Trentino Energie 9; Don Colleoni 7; Chiavenna 0.