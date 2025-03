Coach Reali elogia la Pallavolo Cabiate: "Pur non al completo abbiamo portato a casa la vittoria"

Coach Reali: "Contro Chiavenna volevamo 3 punti e invece ne sono arrivati 2. Bene nei primi due set”.

Coach Reali elogia le sue atlete

Vittoria doveva essere e vittoria è stata in casa della Pallavolo Cabiate che nel fine settimana scorso ha battuto in casa il fanalino di coda Chiavenna e si è tirata un pç su in classifica nel girone A di serie B1 femminile. Coach Gilles Reali ha così voluto tornare sull'ultimo match vinto dalla sua Clerici Auto in vista del prossimo impegno di campionato ancora in casa sabato prossimo contro Legnano: “Contro Chiavenna volevamo 3 punti e invece ne sono arrivati 2. Bene nei primi due set mentre nel terzo e quarto abbiamo pagato un blackout generale anche per le assenze di Bordignon e Bizzotto. Dalla panchina però abbiamo avuto l'ottimo contributo di Carpani che ci ha permesso di riprendere lucidità nel tie break e quindi vincere il match. Ripeto era importante vincere, anche non al completo e non nelle migliori condizioni, ci siamo riusciti e questo è la cosa importante”. La Clerici Auto è infatti salita così al terzultimo posto e tornerà in campo sabato prossimo ancora in casa contro la FOCOL Legnano che all'andata si impose a domicilio con un secco 3-0.

Programma dell'8° turno di ritorno, Serie B1 donne

Sabato 29 marzo ore 21 ClericiAuto Cabiate-Legnano, Trentino Energie-Novara, Savis Volpiano-Palau, Parella-Santena, Volano-Libellula, Chiavenna-Don Colleoni, Club Italia-Villa Cortese.

Classifica girone A

Villa Cortese 51; Savis Volpiano, Volano 40; Santena 38; Capo D'Orso Palau, Libellula 37; Focol Legnano 33; Novara 30; Club Italia 28; Parella 26; Don Colleoni 19; Clerici Auto Cabiate 18; Trentino Energie 16; Chiavenna 7.