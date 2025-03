Coach Reali sprona la Pallavolo Cabiate: "Con Volano meritavamo di più ma ora voglio più continuità"

Archiviata l'ultima sconfitta subita al tie break contro Volano, in casa della Pallavolo Cabiate si sta già preparando il prossimo impegno di serie B1 femminile in programma ancora a domicilio sabato 8 marzo contro il Club Italia.

Una partita fondamentale per la Clerici Auto chiamata a risalire la classifica che la vede al penultimo posto nel girone A. Coach Gilles Reali è voluto tornare sul match perso con Volano che però è valso almeno 1 punto:

“E' stata una vera battaglia ma sinceramente abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo. Ecco perché c'è molta rabbia per il risultato. Abbiamo affrontato una delle squadre più forti del girone ma a lungo abbiamo giocato con la giusta determinazione. Quella che ora dobbiamo mettere in campo con più continuità dal primo all'ultimo pallone . Da qui a fine campionato voglio vedere costanza di impegno e rendimento perché quanto fatto non basta ancora. A cominciare da sabato prossimo quando ci attenderà una sfida importantissima contro il Club Italia".