Coach Reali sprona la Pallavolo Cabiate: "Salvezza complicata ma ci proveremo fino alla fine"

Dopo l’ultimo ko subito, il coach Reali carica ancora la squadra per provare il tutto per tutto e non mollare.

Il punto di coach Reali

L'ultima sconfitta subita sul campo di Trescore ha complicato la rincorsa salvezza della Pallavolo Cabiate in serie B1 femminile. A quattro turni dalla fine però la matematica lascia speranze alla squadra lariana diretta da coach Gilles Reali che fa il punto dopo l'ultimo ko: “Purtroppo a Trescore il risultato non è stato positivo. Abbiamo giocato in quello che ritengo il campo più difficile del campionato. Nel primo set siamo partiti bene, poi loro hanno preso il largo e non siamo riusciti a limitarle. Nel secondo set abbiamo giocato alla pari perdendo ai vantaggi. Stesso copione che si è ripetuto nel terzo e ultimo set dove siamo stati pari fino al 20-20 e poi loro hanno messo a segno i punti decisivi. Non posso dire che la prestazione non ci sia stata perché facciamo cose buone, ma non sono ancora sufficienti. Ora il discorso salvezza è diventato durissimo ma finché la matematica lo consentirà, continueremo a preparare le gare al massimo. A prescindere dal risultato vogliamo onorare il campionato fino alla fine”.

La Clerici Auto è già al lavoro in vista del prossimo impegno in programma a domicilio sabato prossimo, 12 aprile, quando ospiterà la SIM Immobiliare Novara.

Programma del 10° turno di ritorno

Sabato 12 aprile ore 21 Cabiate-Novara, Club Italia-Libellula, Savis Volpiano-Trentino Energie, Volano-Palau, Parella-Villa Cortese, Chiavenna-Santena, Don Colleoni-Legnano.

Classifica girone A, Serie B1 donne

Villa Cortese 56; Savis Volpiano, Volano 43; Santena 41; Capo D'Orso Palau, Libellula 40; Focol Legnano 38; Novara 34; Club Italia 32; Parella 26; Don Colleoni 25; Clerici Auto Cabiate 19; Trentino Energie 18; Chiavenna 7.