Coach Reali squote la Pallavolo Cabiate: "Contro Santena è dura ma vogliamo uscire dal momeno no"

In casa della Pallavolo Cabiate è la vigilia dell'ultimo impegno del 2024 nel campionato di serie B1 femminile.

La sfida

Sabato 21 infatti alle ore 19 la Clerici Auto per l'11° turn d'andata del girone A ospiterà la quotata MTS Tecnicaer Santena, terza forza del torneo, con l'obiettivo di spezzare la serie di tre sconfitte di fila. Così ha presentato il match il tecnico cabiatese Gilles Reali: “In settimana abbiamo avuto un confronto con la squadra per capire le motivazioni che hanno portato all'ultima sconfitta contro Novara. Un confronto molto utile che ci ha permesso di lavorare con grande intensità per tutta la settimana. Sabato giochiamo contro la terza forza del girone ma non partiamo sconfitti. Sappiamo che Santena ha allestito un organico di buon livello dopo aver acquisito i diritti per giocare in B1. Sappiamo che sarà una gara difficile ma abbiamo tutte le possibilità per giocarcela anche perché tutti noi abbiamo voglia di uscire da quest'ultimo periodo negativo". Ricordiamo che dopo questa gara il campionato si fermerà per le festività e tornerà l'11 gennaio quando Cabiate renderà visita alla capolista Villa Cortese.

Programma dell'11° turno girone A serie B1 donne

Sabato 21 dicembre ore 19 cabiate-Santena, parella- Trentino Energie, Volano-Novara, Club Italia-palu, Savis Volpinao-Libellula, Don Colleini-Villa Cortese, Chiavenna-legnano.

Classifica girone A, serie B1 donne

Villa Cortese 28; Volano 25; Santena 23; Savis Volpiano 22; Capo D'Orso Palau 20; Libellula 16; Focol Legnano, Novara 15; Club Italia 11; Clerici Auto Cabiate 10; Parella, Trentino Energie 9; Don Colleoni 7; Chiavenna 0.