Colombo e Molteni ai Mondiali di Paraciclismo di Rio de Janeiro: Eupilio e Lurago tifano per i loro atleti

I due hanno vissuto un 2023 pieno di successi, a partire dai risultati dei Mondiali di Glasgow dello scorso agosto

Emozione azzurra in Brasile

Prendono il via oggi, mercoledì 20 marzo, i Mondiali di paraciclismo a Rio de Janeiro: le prove si svolgeranno fino a domenica, 24 marzo. E a rappresentare l'Italia ci sono anche i due campioni dell'Erbese: Chiara Colombo di Eupilio e Stefano Meroni di Lurago. In coppia con Elena Bissolati e con Francesco Ceci scenderanno in pista per diverse competizioni: il tandem Colombo - Bissolati per il Team sprint misto, la Sprint e il Chilometro; quello Meroni - Ceci per il Team sprint misto, il Chilometro da fermo e la Velocità.

Coppie vincenti che ce la metteranno tutta per conquistare Rio

Colombo e Meroni sono stati convocati nella rosa della nazionale italiana grazie ai grandi successi dello scorso anno. Entrambi reduci dai Mondiali di Glasgow, che si erano tenuti in agosto, avevano conquistato la medaglia d'argento nel Team sprint misto. Inoltre, il tandem Colombo - Bissolati aveva sfiorato il podio nella Sprint, "accontentandosi" di un quarto posto. Meroni - Ceci, invece, avevano meritato l'oro ai Campionati italiani nel Chilometro da fermo in ottobre. Ora le prove brasiliane, gare attese in vista delle Olimpiadi di Parigi della prossima estate.