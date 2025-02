Colpacci di Concagnese e Colverde: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: cinque ko su cinque per le squadre dell'Olgiatese

Girone A - Continua il momento difficile per la For Soccer, che a Maccagno cede 4-3 al France Sport: terza sconfitta di fila per la squadra di mister Trunetti, che scivola così all'ottavo posto a 30 punti.

Girone B - La supersfida tra Cassina e Bovisio va ai monzesi, che si impongono per 2-4: i gialloblù, fermi al terzo posto a 40 punti, vedono così la vetta allontanarsi a sei punti. Non si ferma la crisi dell'Itala, battuta 4-1 a Menaggio: nerostellati undicesimi a 22 punti. Dopo sei gare sempre a punti, cade anche la Cdg Veniano, sconfitta 1-3 dal Rovellasca: ragazzi di mister Savi che rientrano in zona playout con 22 punti. Non riesce a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa il Bulgaro, che perde di misura a Portichetto (1-0) e resta penultimo a 17 punti.

Seconda categoria: vittorie importanti di Concagnese e Colverde

Girone G - Cade a sorpresa l'Aurora Montano a Solbiate con Cagno: i biancoblù passano 1-0 e trovano la prima vittoria dell'era Pistone. Ne approfitta il Cda Cavallasca, che supera 1-2 il Lezzeno e si porta momentaneamente al secondo posto a quota 40 punti (+2 sui neroverdi che, però, hanno una partita da recuperare). L'altro colpo della domenica è quello del Colverde, che batte 3-4 a domicilio l'Uggiatese e si porta a quota 19 punti, insieme proprio alla Concagnese e alla Guanzatese. Gli uomini di mister Bogani tornano infatti con un punto dalla trasferta contro l'Albavilla (4-4).

Terza categoria: quattro gol e tre punti per il Real San Fermo

Como - Girone A

Torna a vincere il Real San Fermo, che batte 4-2 in casa il Grandate: neroverdi ora settimi a 32 punti.

Varese - Girone A

Sconfitta 3-0 per il Villaguardia sul campo del San Luigi Academy Visconti: resta ultimo a 5 punti.