Colpaccio Pallacanestro Cantù, Jaime Smith torna in Brianza

Pallacanestro Cantù: Jaime Smith torna in Brianza

Un regista di eccezione guiderà i biancoblù nella prossima stagione. Con grande soddisfazione, il club ha annunciato di aver ingaggiato il playmaker americano Jaime Smith proprio nel giorno del suo trentunesimo compleanno. Smith, già visto in Brianza nell’annata 2017-’18, è entrato nel cuore dei tifosi canturini non solo per le ottime prestazioni sul campo, ma anche per la serietà e le doti umane dimostrate fuori dal parquet.

Il ritorno a Cantù – piazza che lo ha lanciato a livello europeo – è dunque un regalo che il giocatore ha voluto fare a sé stesso e ai sostenitori biancoblù, con i quali Smith ha instaurato sin da subito un rapporto speciale.