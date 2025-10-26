Colpi corsari per Erba che è sola in testa e per Rovello che sbanca Binzago dell’ex coach Rossini

Gli anticipi del 5° turno del girone B di Divisione Regionale 1 hanno regalato un doppio colpo esterno pirotecnico e molto pesante per i colori lariani e la classifica. Sugli scudi Le Bocce Erba che ha inanellato la quinta perla vincente andando a sbancare anche il campo della Civatese salendo così in vetta solitaria grazie anche al colpaccio del Rovello Porro che ha fermato la corsa dell’ancora imbattuto Binzago, diretto dall’ex coach Luca Rossini, facendo un favore proprio ai cugini erbesi.

I tabellini delle squadre lariane

Civatese – Le Bocce Erba 50 – 67 Parziali 8-18, 18-35, 35-55

Giovanile Civatese : Tentori Filippo 17, Minari Simone 6, Castagna Daniele 5, Bianchi Simone 4, Minari Luca 4, Negri Alessandro 4, Brusadelli Riccardo 3, Galli Daniele 3, Corti Andrea 2, Lomasto Marco 1, Panzeri Fabio 1, Sberna Davide. All. Pozzi .

Le Bocce Erba : Baruffini Francesco 13, Caviezel Fabio 10, Ratti Andrea 10, Stillo Francesco 8, Allevi Alessandro 6, Brambilla Carlo 6, Cagnazzo Stefano 6, Caimi Francesco 5, Spreafico Marco 3, Clerici Alex , Corti Gianluca. All. Bocciarelli.

Pob Binzago – Basket Rovello 63 – 64 Parziali 20-20, 34-31, 51-52

Pob Binzago : Barbisan Massimo 23, Villantieri Edoardo 9, Caglio Federico 7, Martin Mattia 7, Motta Sebastiano 7, Marchetti Federico 4, Ruzzon Marco 4, Cipolla Stefano 2, Ghirardi Samuele 0, Nobili Andrea 0, Romanò Sebastiano ne, All. Rossini.Basket Rovello : Bosa Andrea 15, Borsani Ticcardo 14, Donegà Luca 12, Caccia Luca 6, Figini Leonardo 6, Canton Marcello 5, Castiglioni Filippo 3, Tomaselli Jacopo 3, Losa Riccardo, Rebussi Pietro ne, Salvato Riccardo ne, All. Monti

Il cartellone del 5° turno d’andata girone B

Venerdì il 24 ottobre Binzago-Rovello Porro63-64, Civatese-Le Bocce Erba 50-67, Vimercate-Varedo 91-66, sabato 25/10 Morbegno-Agrate Brianza, domenica 26/10 Basket Lecco-Nibionno, Sondrio-FL Monza, Villasanta-Cabiate.

La classifica aggiornata del girone B

Le Bocce Erba 10; Binzago 8; Lecco, Agrate Brianza. Villasanta, Vimercate, Rovello Porro 6; Civatese , Nibionno, Varedo 4; Cabiate, Forti e LIberi Monza 2; Morbegno, Sondrio 0.