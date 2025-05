Colpi di mercato: l'assese Spreafico torna in Spagna, la stellina Bernardi va a Valdarno

Non è ancora conclusa ufficialmente la stagione cestistica 2024/25 ma già impazza il mercato anche del basket femminile.

Mercato femminile

Subito in copertina alcune giocatrici lariane. Prima tra tutte la cestista di Asso, ex Comense, Laura Spreafico. La capitana della nazionale azzurra, attualmente in ritiro con l'Italia in preparazione degli Europei 2025, ha deciso infatti che nella prossima stagione tornerà a giocare in Spagna. Dopo l'ultima annata positiva con il Geas Sesto San Giovanni, "Sprea" ha accettato l'offerta del club spagnolo del Perfumerias Avenida e così tornerà a giocare nel campionato iberico dove militò già nella stagione 2022-2023 con la canotta del Gernika Bizkaia.

La stellina di Figino va in Toscana

Spostandoci nella serie A2 italiana invece, il mercato ha ufficializzato un passaggio importante di un'altra giocatrice nostrana. Si tratta della figinese Ilaria Bernardi che dopo essere stata protagonista a suon di canestri della salvezza con la maglia del Basket Foxes Giussano, ha accettato di trasferirsi in Toscana dove giocherà con l'ambiziosa Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno. Bernardi, guardia classe 2005, è uno di talenti emergenti del basket italiano come confermano le sue statistiche dell'ultima annata in cui ha viaggiato a una media di 13 punti, oltre 5 rimbalzi e 2.4 assist a partita.