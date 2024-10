Colpi esterni di Erba, Mariano e Tavernerio che agganciano in vetta l'Alebbio

Conferme importanti quelle arrivate per le squadre lariane nel campionato di Divisione Regionale 3 maschile. Nelle gare in programma per il 2° turno d'andata del girone G dopo il colpo esterno dell'Alebbio hanno risposto ieri con pari moneta Le Bocce Erba, Tavernerio e S. Ambrogio Mariano tutte corsare rispettivamente contro Leopandrillo, SB'83 Cermenate e Sampietrina. Mastica amaro invece il Playground Team che è stato stoppato in casa in volata dal 5 Fuori Giussano. Domenica chiuderanno il cartellone due posticipi: Albavilla a Chiavenna e il derby brianzolo Btf Cantù-Senna.

Il cartellone del 2° turno girone G

Mercoledì 16 Lomazzo-Alebbio 53-74; giovedì 17 Leopandrillo-Le Bocce 46-52, SB'83 Cermenate-Tavernerio 52-66, Playground Team-Giussano 50-56, Sampietrina-Mariano 35-53; domenica 20 ore 18.30 Chiavenna-Albavilla; ore 20.30 Btf Cantù-Senna.

La classifica aggiornata del girone G

Alebbio Como, Le Bocce Erba, Tavernerio, Mariano 4; Sampietrina, Albavilla, Senna, Giussano 2; Lomazzo, Btf Cantù, SB'83, Playground, Leopandrillo, Chiavenna.