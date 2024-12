Colpi esterni per Erba e Rovello, pesante successo casalingo per Cabiate

Nel penultimo turno d'andata del campionato di Divisione Regionale 1 copertina meritata per Le Bocce Erba e Rovello Porro che salgono a braccetto nei piani alti del girone Est grazie alle vittorie corsare rispettivamente contro Nibionno e Inverigo. A segno anche il Cabiate che può brindare alla bella vittoria contro il quotato Villasanta. Sfiora il primo successo stagionale Appiano Gentile che in volata si è dovuto ancora arrendere al Sondrio. Ora il campionato si ferma per tornare dopo la sosta natalizia il 10 gennaio.

I tabellini delle lariane

Pallacanestro Cabiate - IVillasanta 77 - 59 Parziali 16-18, 35-32, 55-38

Pallacanestro Cabiate : Ruzzon Marco 16, Orsi Mattia 12, Arienti Andrea 11, Passero Davide 9, Tamsna Omar 9, Marchetti Federico 8, Pessina Daniele 4, De Piccoli Andrea 3, Sirtori Vittorio 3, Girardi Nicolò 2, All. Scotti.

Indipendente Appiano - Sportiva Sondrio 65 - 69 Parziali 14-21, 29-38, 46-52

Indipendente Appiano : Corno Alessandro 22, Rossi Marco 12, Ferloni Simone 9, Galasso Riccardo 9, Lanzi Lorenzo 4, Bacuzzi Valerio 4, Magatti Leonardo 3, Molteni Matteo 2, Castelli Federico, Turani Francesco. All. Brunati.

Il Gigante Inverigo - Basket Rovello 52 - 88 Parziali 16-23, 32-44, 47-62

Il Gigante Inverigo : Di Iorio Gabriele 19, Butta Simone 15, Bianchini Emanuele 6, Carcano Nicolò 6, Raimondo Giorgio 6, Cappelletti Simone, Dioguardi Manuel, Moltrasio Aronne, Nespoli Michele, Recalcati, Galli Federico ne, All. Gorla.

Basket Rovello : Borsani Riccardo 19, Ronchetti Paolo 17, Nobili Andrea 13, Caccia Luca 10, Castiglioni Filippo 7, Galbusera Andrea 7, Tommaselli Jacopo 6, Olgiati Lorenzo 5, Marando Alessio 2, Seregni Davide 2, Losa Riccardo, Rampoldi Davide. All. Rossini.

Basket Nibionno -Le Bocce Erba 59 - 80 Parziali 5-15, 19-37, 42-60

Erba: Arnaboldi Edoardo 22, Cagnazzo Stefano 21, Allevi Alessandro 12, Clerici Alex 7, Brambilla Carlo 5, Spreafico Marco 5, Marcolongo Francesco 4, Ratti Andrea 4, Baruffini Francesco, Citterio Andrea, Corti Gianluca, Sivaglieri Giorgio. All. Bocciarelli.

Il cartellone del 12° turno del girone Est

Appiano Gentle-Sondrio 65-69 , Cusano-Paderno 77-86, Inverigo-Rovello 52-88, Cabiate-Villasanta 77-59, Calolziocorte-Civatese 78-67; sabato 14 Morbegno-Binzago65-69; Nibionno-Erba 59-80.

La classifica aggiornata del girone Est

Calolziocorte 22; Morbegno 18; Villasanta 16; Binzago, Rovello Porro, Erba 14; Paderno Dugnano 12; Cabiate 10; Nibionno, Cusano, Civatese 8; Sondrio 6; Inverigo 4; Appiano Gentile 0.