Colpi salvezza di Veniano e Guanzatese: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: Veniano, un 1-0 che sa di salvezza

Girone A - Un punto per la For Soccer sul campo del Marnate Gorla (1-1): a cinque giornate dalla fine, i blugranata sono noni a 32 punti, +6 sulla zona playout.

Girone B - Altro ko per il Cassina, che cade 1-2 in casa con l’Ardisci e Maslianico e, per la prima volta in stagione, scivola fuori dalla zona playoff: è sesto a 44 punti. Colpo salvezza della Cdg Veniano, che supera 1-0 nello scontro diretto l’Itala: rossoblù al momento salvi a 28 punti, nerostellati a quota 26 in piena zona playout. Altro pareggio per il Bulgaro (1-1 con la Gerenzanese): è terzultimo a 22 punti.

Seconda categoria: fuga forse decisiva dell’Aurora

Girone G - L’Aurora Montano di mister Fumarola batte 0-2 a domicilio l’Albavilla e aumenta a sette lunghezze il proprio distacco dal Cda Cavallasca. I sanfermini sono infatti caduti 0-1 in casa con l’Albate Hf: restano terzi a 42 punti. L’anticipo playoff di venerdì sera a Bizzarone tra Uggiatese e Lariointelvi è finito 1-1: ora i gialloblù sono settimi a 36 punti. Dietro, da segnalare la fondamentale vittoria della Guanzatese, che batte 2-1 il Colverde e si porta fuori dalla zona playout: al momento sarebbe salva. Colverde che invece disputerebbe il playout con la Concagnese, fermata 1-1 in casa dal Tavernola: è penultima a 21 punti.

Terza categoria: cinquina Real San Fermo

Como - Girone A

Il Real San Fermo ne fa 5 al fanalino di coda Academy Bregnanese: neroverdi ottavi a 39 punti.

Varese - Girone A

Sconfitta invece del Villaguardia sul campo del Rescalda (5-0); resta ultimo a 9 punti.