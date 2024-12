Colpo Cantù: arriva Dustin Hogue

Dopo l'italianizzazione di Grant Basile, l'acquisto di un nuovo americano era nell'aria già dalla fine di settimana scorsa. Tuttavia, la trattativa che ha portato l'ex Trento Dustin Hogue a Cantù è stata davvero lampo, forse accelerata dalla batosta di Pesaro.

La carriera

Nativo di Yonkers, Hogue ha frequentato il college di Iowa State prima di imbarcarsi in una lunga carriera nel Vecchio Continente: Grecia, Ucraina, Russia, Romania e, ovviamente, Italia dove ha fatto vedere cose molte buone a Trento, dove ha giocato una finale scudetto, e a Rieti l'anno scorso.

Caratteristiche tecniche

Hogue è un centro atipico, alto solo due metri ma con buoni movimenti in post basso e una fisicità tale da permettergli una presenza concretissima a rimbalzo e sotto le plance.

La trattativa

In giornata sono arrivate le prime voci su una trattativa già ben avviata che hanno trovato conferma nel tardo pomeriggio. L'annuncio è arrivato alle 20.05 precise dopo una giornata di intenso lavoro per la società canturina.

Le parole di coach Brienza

Il più soddisfatto è proprio coach Brienza: "“Ringrazio la società per aver fatto un ulteriore sforzo per inserire un

giocatore importante come Dustin. Si tratta di un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, perché abbiamo tutti in mente le sue annate con Trento e anche lo scorso anno a Rieti, in cui è stato grande protagonista".

Brienza ha poi concluso: "È un giocatore di qualità e leadership, che ha sempre messo la squadra al primo posto e

va quindi ad aumentare la qualità del nostro roster”.

Altri cambiamenti?

Con la squadra che ha raggiunto gli 11 effettivi, si apre la discussione su quale potrebbero essere il prossimo passo. C'è da aspettarsi anche un'uscita?

In conclusione, Hogue garantisce solidità sotto canestro ed esperienza. Per la rincorsa di Cantù al primo posto avere un giocatore così può risultare decisivo.