Colpo Cantù: talento internazionale sotto canestro

Colpo

Coach Nicola Brienza: “Ballo è un giocatore di grande qualità e prospettiva, non era facile assicurarselo

L'Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù ha ingaggiato per la prossima stagione sportiva Oumar Ballo.

Il profilo

Nato il 13 luglio 2002 a Koulikoro in Mali, Ballo è un centro di 213 cm e 118 kg. In campo sfrutta le proprie caratteristiche fisiche per imporsi nel pitturato con uno stile di gioco esplosivo, facendo valere la propria presenza in attacco e in difesa. Dopo un percorso collegiale di primissimo livello, Ballo ha scelto Cantù per iniziare la sua carriera in Europa.

La carriera

A 11 anni, per provare a costruirsi una carriera nella pallacanestro, vola in Spagna dopo essere stato notato da alcuni osservatori. Le sue potenzialità attirano presto l’attenzione degli scout americani e nel 2018 si trasferisce all’NBA Academy Latin America di Città del Messico. Nel 2020-21 ottiene una “Redshirt Exception” per poter iniziare il proprio percorso collegiale a Gonzaga. Dopo questa prima stagione di formazione, inizia la vera e propria avventura in NCAA ad Arizona, dove cresce di anno in anno fino a terminare la stagione 2023-24 in doppia-doppia di media con 12.7 punti e 10.2 rimbalzi a partita, vincendo il titolo di Pac-12 Most Improved Player. Per la sua ultima annata

universitaria si trasferisce in un altro prestigioso ateneo di Division I, Indiana, dove si conferma e termina la stagione con 12.8 punti e 9.2

rimbalzi di media, entrando anche nel miglior quintetto difensivo della Pac-12. Dopo aver disputato l’ultima Summer League con i Miami Heat è pronto a iniziare la sua carriera nel basket professionistico con la divisa di Cantù.

Ballo vanta anche una lunga serie di apparizioni con le rappresentative giovanili del Mali, che nel 2019 ha trascinato alla medaglia d’argento ai Mondiali Under 19 con 17.6 punti e 11.8 rimbalzi di media nella competizione.

Le dichiarazioni

“Sono molto contento di aver fatto questa scelta - ha detto Oumar Ballo - Quando ho deciso di cominciare la mia esperienza europea, Cantù mi è sembrata la migliore squadra a cui potessi aspirare. L’incontro con coach Brienza e Santoro mi ha colpito positivamente e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Vogliamo toglierci soddisfazioni. So che il campionato italiano è difficile, ma lotteremo insieme per tutta Cantù”.

Soddisfatto dell'operazione coach Nicola Brienza:

“Ballo è un giocatore di grande qualità e prospettiva, non era facile assicurarselo. Ha le potenzialità per fare una grande carriera, sia in Europa che in NBA, ma siamo assolutamente convinti che possa essere un fattore fin da subito. Con lui andiamo a chiudere un pacchetto lunghi che diventa molto completo, con giocatori che hanno caratteristiche complementari e non vedo quindi l’ora di poter lavorare in palestra con tutti i ragazzi”.

Oltre all'aspetto tecnico è andato il General Manager Alessandro Santoro: