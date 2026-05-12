Colpo corsaro a Cadorago del Figino che ipoteca la finale

Si sono aperte le semifinali promozione nel campionato di Divisione Regionale 4. Pronti via e subito colpo corsaro del Figino che sbancando Cadorago per 55-69 ha ipotecato la qualificazione alla finalissima che si giocherà in casa venerdì sera. Questa sera invece si apre la serie di semifinale Cabiate-Leopandrillo Cantù. Entrambe le serie si giocheranno con formula di andata e ritorno.

Semifinali playoff girone H

Gara 1: domenica 10 maggio Olimpia Cadorago-Figino 55-69, martedì 12 ore 21.20 Pallacanestro Cabiate-Leopandrillo Cantù.

Gara 2: venerdì 15 ore 21.30 Figino-Cadorago, venerdì 15 ore 21-30 Leopandrillo Cantù-Cabiate.

Playoff girone H quarti di finale

Gara 1: anticipi Leopandrillo Cantù-Bar Pinocchio Como 64-38, Antoniana Como-Figino 46-72; Cabiate-Socco Angels Fino 54-46, Olimpia Cadorago-Circolo Ricreativo Finese 53-43.

Gara 2: domenica 3 maggio Bar Pinocchio-Leopandrillo Cantù 57-82, Figino-Antoniana Como 85-49, Circolo Ricreativo Finese-Olimpia Cadorago 52-49; lunedì 4 maggio Socco Angels Fino-Cabiate 58-60.