Pallacanestro giovanile

Colpo corsaro per la Geneco Cantù Under13 Gold a Varese

Bella vittoria esterna per i biancoblù nella gara 1 della finalina regionale

Colpo corsaro per la Geneco Cantù Under13 Gold a Varese

Cantù · 02/05/2026 alle 07:12

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La Geneco Cantù Under13 Gold ha aperto nel migliore dei modi la serie di finale per il 13°-14° posto Lombardo andando a vincere gara 1 sul campo del Varese Basket School per 73-78 al termine di una sfida molto combattuta e giocata sul filo dell’equilibrio. Alla fine però i canturini diretti da coach Matteo Alberio hanno piazzato l’allungo vincente. Il match di ritorno è in programma sabato 9 maggio in casa di Cantù alle  17.30.

Il tabellino di Varese Basket School-Geneco Cantù 73-78

Parziali: 17-21, 37-38, 53-55
Varese Basket School: Costantini 26, Milan 3, Davincini 2, Ottaviano 7, Gabriellini, Franceschino 3, Binda 7, Consoli, Buzzi 3, Collitorti 4, Mattarello 6.
Geneco Cantù: Tinivella 4, Mormandi, Marzoli, Rizzini 5, Casati 4, Sellitto 20, Valsiglio 6, Bianchi 29, Sibio 5, Manalo 3, Basile 2, Guglielmetti. All. Alberio, Vice All. Besio.

Geneco Cantù U13 alla EYBL di Roseto- foto social PGC
Geneco Cantù U13 a segno- foto social PGC
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