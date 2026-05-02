Colpo corsaro per la Geneco Cantù Under13 Gold a Varese

La Geneco Cantù Under13 Gold ha aperto nel migliore dei modi la serie di finale per il 13°-14° posto Lombardo andando a vincere gara 1 sul campo del Varese Basket School per 73-78 al termine di una sfida molto combattuta e giocata sul filo dell’equilibrio. Alla fine però i canturini diretti da coach Matteo Alberio hanno piazzato l’allungo vincente. Il match di ritorno è in programma sabato 9 maggio in casa di Cantù alle 17.30.

Il tabellino di Varese Basket School-Geneco Cantù 73-78

Parziali: 17-21, 37-38, 53-55

Varese Basket School: Costantini 26, Milan 3, Davincini 2, Ottaviano 7, Gabriellini, Franceschino 3, Binda 7, Consoli, Buzzi 3, Collitorti 4, Mattarello 6.

Geneco Cantù: Tinivella 4, Mormandi, Marzoli, Rizzini 5, Casati 4, Sellitto 20, Valsiglio 6, Bianchi 29, Sibio 5, Manalo 3, Basile 2, Guglielmetti. All. Alberio, Vice All. Besio.