Colpo del Mariano che ferma il Playground; a segno in casa Cucciago e SB’83

Ieri sera l'8° turno del girone E ha regalato tre ghiotti anticipi

L’8° turno del girone E lariano di Divisione Regionale 3 si è aperto ieri sera con tre anticipi che hanno dato esiti molto interessanti per la classifica.

Le gare

Sugli scudi il Sant’Ambrogio Mariano di coach Francesco Moro che ha messo a segno un bel colpo esterno espugnando il campo del Playground Team. Nelle altre due gare vittorie casalinghe per l’SB’83 Cermenate che ha stoppato il Lomazzo e per i Cucciago Bulls che in rimonta sono riusciti a regolare una Cdg Erba che è stata avanti fino a 5′ dalla fine per poi farsi sorpassare. Stasera il resto del cartellone tra cui spiccano i derby Albavilla-Tavernerio e Senna-Virtus Cermenate.

Il programma dell’8° turno d’andata del girone E

Giovedì 12 Cucciago Bulls-Erba51-48, Playground Team-Sant’Ambrogio Mariano 39-61, SB’83 Cermenate-Lomazzo 55-50; venerdì 21 ore 21 Villa Guardia-Alebbio, Albavilla-Tavernerio, Turate-Guanzate, Senna-Virtus Cermenate

La classifica aggiornata del girone Em, DR3

Alebbio Como, Virtus Cermenate 14; Tavernerio 12; Playground Team 10; ABC Lomazzo, Senna, OSG Guanzate 8; Villa Guardia, CDG Erba, Cucciago Bulls, SB’83 Cermenate, Sant’Ambrogio Mariano 6; Basket 2000 Turate, Albavilla 0.