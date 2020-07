Colpo del Pool Libertas: arriva lo schiacciatore Alessandro Galliani

Alessandro Galliani approda in Serie A2 alla corte di Coach Matteo Battocchio. Il Pool Libertas Cantù ha scelto infatti lo schiacciatore di Desio per rinforzare la panchina.

Il debutto in Serie A3 è arrivato la scorsa stagione con la neo-promossa ViViBanca Torino, durante la quale, ad un inizio in salita, è seguita una rincorsa che si è interrotta sul più bello a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

“La scelta della squadra quest’anno per me è stata abbastanza semplice – dice lo schiacciatore brianzolo –, dato che al termine della scorsa stagione avevo avuto la possibilità di disputare qualche allenamento al Parini, e mi ero trovato molto bene. Quindi quando mi hanno sottoposto la proposta del Pool Libertas non ho avuto nessun dubbio. La squadra secondo me è il giusto mix di giovani con tanta voglia di fare bene e giocatori che hanno già qualche anno di esperienza nella categoria, e ci possono aiutare a fare bene. Certo, dopo così tanti mesi di stop credo che per me sarà dura ricominciare e riprendere gli automatismi, ma la grandissima voglia che ho di giocare mi aiuterà a fare bene fin dai primi allenamenti”.