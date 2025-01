Colpo d'inizio anno per Villa Guardia che sbanca Tradate. Vertemate ko

Colpo di inizio anno quello messo a segno dal Gs Villa Guardia che in occasione dell'anticipo dell'ultimo turno del girone d'andata di serie C femminile ieri sera ha brindato con il ritorno al successo. La squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni infatti dopo sette sconfitte di fila ieri ha iniziato il 2025 nel modo migliore andando a sbancare il campo di Tradate per 47-53. Sconfitta in volata invece per la Vertematese caduta sul campo della Fernese e agganciata a quota 10 proprio da Villa Guardia. Domenica invece posticipo esterno per la Nonna Papera Mariano di scena sul campo dell'Ardor Bollate per provare a riassaporare il gusto della vittoria che manca da tempo.

Programma del 13° turno ultimo andata girone Ovest

Venerdì 10/01 ore 21.15 Sportlandia Tradate-Villa Guardia 47-53, S. Gabriele-Vittuone 66-65, Fernese-Vertemate 55-51; sabato 11 Sondrio-Trezzano; domenica 12 Lecco-Gavirate, ore 18 Bollate-Nonna Papera Mariano, Corsico-Legnano.

Classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone, S. Gabriele 22; Sondrio 20; Lecco 18; Gavirate 16; Corsico 14; Legnano, Fernese 12; Vertematese, Villa Guardia 10; Trezzano, Bollate 6; Tradate 4; Mariano 2.