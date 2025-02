Colpo domenicale degli Under15 di Cantù che sbancano Brescia per 44-79

La squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù ha chiuso nel modo migliore l'andata del girone Gold lombardo andando a sbancare il campo di Brescia per 44.79. Buona prova corale del team diretto da coach Matteo Bonassi che dopo un primo quarto equilibrato ha preso in mano la gara allungando in progressione. La Cierre Ufficio tornerà in campo domenica 23 febbraio in casa quando ospiterà la Blu Orobica Treviglio già battuta nel match d'andata 72-89.

Il tabellino di PALLACANESTRO BRESCIA - CIERRE UFFICIO CANTÙ 44-79

Parziali: 19-21, 23-49, 37-65

Pallacanestro Brescia: Bonetti, Castro Perez, Dall’Asta 2, Giugni 4, Micheli 19, Datinguinoo 2, Giustacchini, Messina 2, Sala 4, Pathe Thiaw 7, Trezzi 4.

Cierre Ufficio Cantù: Barreca 8, Villa 30, Leto, Teoldi 3, Colombo, Festi 19, Sellitto 9, Buzzi 3, Martinelli, Marelli, Bonavoglia, Gazzani 7. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.