Colpo esterno di Erba che stoppa l’Alebbio Como

I playoff di Divisione Regionale 3 hanno regalato subito il botto.

La gara

Lo hanno realizzato i giovanotti della Cdg Erba che sono andati a sbancare il campo della grande favorita l’Alebbio Como nella prima partita della serie valida per i quarti di finale. Una vittoria corsara a suon di canestri che ora consegna il match point agli erbesi che già mercoledì sera potranno chiudere la serie in casa e volare un pò a sorpresa in semifinale, Alebbio permettendo. Oggi invece si aprirà la serie Lomazzo-Playgroudn e martedì quella Virtus Cermenate-Senna.

Programma quarti di finale playoff girone E

Gara 1: giovedì 30 Tavernerio-Villa Guardia 75-50; sabato 2 maggio ore 21.15 Alebbio Como-Erba 75-96; lunedì 4 ore 21.30 Lomazzo-Playground Team; martedì 5 ore 21.15 Virtus Cermenate-Senna.

Gara 2: martedì 5 ore 21 Villa Guardia-Tavernerio; mercoledì 6 Erba-Alebbio, Playground Team-Lomazzo; venerdì 8 ore 21.30 Senna-Virtus Cermenate

Playout semifinali girone E

Gara 1: giovedì 7 maggio SB’83 Cermenate-Mariano Comense; domenica 10 Guanzate-Turate,

Gara 2: venerdì 8 Mariano-SB’83; martedì 12 Turate-Guanzate

Eventuali gare3: domenica 17 Guanzate-Turate; martedì 19 SB’83 Cermenate-Mariano