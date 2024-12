Colpo grosso del Mariano che stoppa e aggancia Tavernerio al 2° posto e Erba ringrazia

I posticipi hanno regalato due derby lariani davvero interessanti per la classifica del girone G del campionato di Divisione Regionale 3.

Le gare

Nelle zone alte cade il Tavernerio per mano del Sant'Ambrogio Mariano di coach Emanuele Agazzi che così lo aggancia al secondo posto a quota 16. Di questo colpo ringrazia Erba che ora resta sola in testa. Sul fondo vittoria corsara del Lomazzo che batte il Btf Cantù ancora ultimo in classifica a quota 0.

Il cartellone completo del 9° turno del girone G

Martedì 3 dicembre ore 21.30 5 Fuori Giussano-Senna 48-71, giovedì 5 ore 21.15 CDG Erba-Albavilla 56-51, Leopandrillo Cantù-Alebbio Como 56-76, Sampietrina-Chiavenna 65-58, ore 21.30 Playground Team-SB’83 Cermenate 57-47, venerdì 6 ore 21.30 Sant’Ambrogio Mariano-Tavernerio 67-55, BTF Cantù-Lomazzo 53-76.

La classifica aggiornata del girone G, DR3

Erba 18; Tavernerio, Sant'Ambrogio Mariano 16; Alebbio Como 12; 5 Fuori Giussano, Senna 10; Chiavenna, Sampietrina 8; Albavilla, Leopandrillo Cantù, Playground Team, Lomazzo 6; SB'83 Cermenate 4; Btf Cantù 0.