Colpo grosso del Progetto Giovani Cantù: Luca Ansaloni entra nello staff tecnico

Pallacanestro giovanile

Il club brianzolo ha ufficializzato l'arrivo di un nuovo allenatore di alto livello.

Nuovo colpo grosso di mercato per lo staff tecnico del Progetto Giovani Cantù.

Nuova mossa del Progetto Giovani Cantù

Dopo aver annunciato il ritorno di Antonio Visciglia in veste di responsabile tecnico nel settore giovanile, il club brianzolo ha ufficializzato l'arrivo di un'altra figura importante che avvalora il suo quadro tecnico. Si tratta di Luca Ansaloni che arriva Cantù dopo le esperienze come Responsabile Tecnico del Settore Giovanile di Virtus Pallacanestro Bologna (2019/2020), Pallacanestro Brescia (2020/2021) e Derthona Basket (2021/2025) dove ha raggiunto il secondo posto alla NextGen Cup 2025 e l'argento alle Finali Nazionali U19 Eccellenza nel 2024. Di fatto anche per Ansaloni si tratta di un ritorno seppure in un'altra veste a Cantù dove aveva giocato in serie A1 dal 2000 al 2002, ora invece avrà un ruolo importante in panchina come allenatore del gruppo che disputerà nella stagione 2025/26 il doppio campionato Under19 e Serie B in collaborazione con la Robur Saronno.

Queste le parole di Luca Ansaloni

“Dopo essere passato da Cantù nelle vesti di giocatore, ora mi accingo a farlo da allenatore con il PGC. Essere l’allenatore della U19 Eccellenza col gruppo che disputerà anche la Serie B interregionale con Saronno sarà una grande esperienza. Ho incontrato spesso Cantù da avversaria nelle mie passate stagioni, e ho visto che è una società con una solida base e dove si può lavorare bene, sicuramente uno dei settori giovanili più importanti d’Italia: per questo sono entusiasta di poter aiutare il PGC nella crescita e nello sviluppo dei giovani campioni!”.

Il benvenuto del GM Sergio Borghi ad Ansaloni

“Luca è il benvenuto a Cantù. Siamo contenti della sua scelta e sicuri di quanto, in termini di esperienza, possa portare al nostro settore giovanile.

Completa e valorizza uno staff tecnico importante e motivato per affrontare i prossimi anni di lavoro sul patrimonio giovanile canturino. Buon lavoro Luca!!!”.