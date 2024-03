Colpo grosso di Cantù, weekend amaro per Mariano e Villa Guardia

Si è chiuso domenica un weekend agrodolce per le squadre lariane impegnate nel campionato di serie C di basket femminile. A sorridere in questo 6° turno della seconda fase infatti sono state nel girone Silver Ovest sia il Btf Cantù che è andato ad espugnare il campo del Vigevano facendo un bel salto in avanti che la Vertematese corsara a Trezzano. A bocca asciutta invece il Basket Como così come nel girone Gold Ovest sia il Mariano Comense che il Villa Guardia battute di misura e in volata rispettivamente a Corsico e in casa con Tradate.

I risultati del 6° turno del girone Gold Ovest

Sabato 16 marzo ore 21,15 Villa Guardia-Tradate 44-46, Legnano-Nibionno 62-48, domenica 17 Lecco-Gallarate 38-43, ore 21 Corsico-Mariano 55-53.

Classifica aggiornata del girone Gold Ovest

Nibionno, Gallarate 20; Lecco, Legnano 14; Corsico 10; Mariano, Tradate 8; Villa Guardia 2.

Il programma del 7° turno del girone Gold Ovest

Giovedì 21 marzo Tradate-Lecco, venerdì 22 ore 21.15 Mariano-Legnano, Gallarate-Nibionno; domenica 24 ore 21 Corsico-Villa Guardia.

I risultati del 6° turno del girone Silver Ovest

Mercoledì 13 marzo ore 21 Basket Como-Fernese 50-78; venerdì 15 Gavirate-Garbagnate 72-44, ore 21.30 Trezzano-Vertematese 50-53; sabato 16 ore 21 Vigevano-Btf Cantù 40-55.

Classifica del girone Silver Ovest

Fernese 20; Gavirate 16; Cat Vigevano14; Trezzano, Btf Cantù 12: Garbagnate 10; US Vertematese 8; Basket Como 4.

Il programma del 7° turno del girone Silver Ovest

Venerdì 22 marzo ore 21.15 Gavirate-Btf; sabato 23 ore 20.30 Como-Trezzano; domenica 24 Garbagnate-Vigevano; martedì 26 ore 21.15 Fernese-Vertematese.