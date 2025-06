Colpo grosso in serie B, la lunga di Binago Valentina Gatti firma con Usmate

Si infiamma il mercato del basket femminile e in serie B ha come protagonista una forte giocatrice lariana.

L'acquisto

Si tratta di Valentina "Micia" Gatti, pivot classe 1988 di Binago, che dopo le ultime due stagioni a Derthona Basket culminate con la promozione in serie A1, ha deciso di scendere di categoria per affrontare una nuova sfida.

L'esperta lunga lariana infatti ha accettato la proposta dell'ASD Usmate Basket che punta a essere protagonista nel prossimo campionato di serie B lombarda. "Micia" Gatti così vestirà la canotta gialloblù candidandosi già ora a essere il vero colpo del mercato della serie cadetta. Oltre a un ruolo importante nella prima squadra gialloblù Gatti sarà anche allenatrice dei due gruppi giovanili Under 19 e Under 17 di Usmate. Queste le prime parole via social di Valentina in vista della sua nuova avventura: ”Sono davvero molto contenta di aver accettato la proposta di Usmate. Credo che sia la scelta giusta per me per cercare di far bene come giocatrice e per mettermi in gioco anche come allenatrice cercando sempre di dare il meglio e sempre con il sorriso”.