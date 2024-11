Come crescono bene le neonate Koala Under13 del Basket Olgiate

Le neonate Koala Under13 del basket di Olgiate Comasco sono una promessa.

Koala in crescita

C'è fermento nel movimento cestistico femminile in provincia di Como, dove quest'anno si sta verificando un aumento sensibile delle squadre giovanili iscritte ai vari campionati. Tra queste spicca una gradita novità anche in seno al Basket Olgiate Comasco che per la prima volta nella sua recente storia ha deciso di scendere in campo con una squadra composta da sole bambine nate tra il 2012 e il 2013. Si tratta delle Koala Under 13, che partecipano al campionato regionale di categoria dove hanno esordito poche settimane fa addirittura vincendo a Villasanta per 8-36. Insomma se il buon giorno si vede dal mattino queste baby cestiste promettono di regalare emozioni e soddisfazioni al club olgiatese e alla loro allenatrice Giulia Carcano: "Sono davvero contenta perché le ragazze stanno davvero crescendo bene. Siamo un bel gruppetto di ben 17 ragazze tra il 2012-13 ma anche qualcuna del 2014-15 e 2016. All'inizio alcune erano un pò spaventate di giocare per la prima volta in una squadra di sole bambine senza i maschietti con cui erano abituate fino lo scorso anno ma piano piano, allenamento dopo allenamento il gruppo si è cementato, ha preso ritmo e ora lavora davvero bene, contagiando un pç tutti. Anche durante le prime partite abbiamo avuto tanti spettatori in palestra e questa è una cosa carina soprattutto per le bimbe".

Entusiasmo e crescita

La partenza in campionato poi è stata davvero positiva. "E' vero abbiamo vinto subito all'esordio a Villasanta e poi settimana scorsa, pur perdendo, abbiamo fatto bella figura contro uno squadrone come Costa Masnaga. Domenica prossima ci attende la terza partita alle ore 14 sul campo di un'altra società storica come il Geas Sesto San Giovani ma siamo ben felici di affrontarla". Per Giulia questa è la prima esperienza da capo allenatrice nel basket giovanile lei che si sdoppia anche nel ruolo di giocatrice nella squadra di Promozione a Busto Arsizio: "In realtà alleno come istruttrice minibasket da 10 anni tra Varedo e Olgiate Comasco ma questo è di fatto il mio debutto in un campionato giovanile. E sono davvero entusiasta, merito anche dello spirito che si respira in questo gruppo dove c'è tanta voglia di imparare e divertirsi. E vogliamo continuare su questa strada per far migliorare sempre di più le nostre piccole cestiste e il movimento femminile che mi sembra in crescita anche nella nostra provincia rispetto il recente passato".