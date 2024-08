Come suda la nuova Albese Volley! Coach Chiappafreddo: "Stiamo lavorando tanto in palestra" 

Dopo una settimana di lavoro coach Mauro Chiappafreddo ha fatto il punto sulla preparazione della sua Albese Volley in vista della nuova stagione in serie A2 femminile.

Albese Volley, coach Chiappafreddo: "Siamo una squadra giovane e rinnovata"

In questa fase iniziale si punta soprattutto sulla parte atletica come conferma il coach della Tecnoteam: "Si abbiamo iniziato da qualche giorno e le ragazze stanno lavorando molto in palestra con i pesi ma anche con il pallone visto che ci concentriamo sui fondamentali tecnici. Siamo molto attivi e stiamo caricando molto sulla parte fisica e atletica come è nomale che sia in questa fase. Poi sarà molto importante fare giocare le nostre ragazze perché siamo una squadra giovane quasi completamente rinnovata quindi è necessario amalgamarla e unirla bene. Ecco perché abbiamo messo in preventivo 7/8 partite amichevoli utili per trovare l'alchimia della squadra sia in difesa che sui principi che stiamo studiando in allenamento". La prima uscita ufficiale della nuova Tecnoteam è prevista per il 7 settembre con il test contro la Futura Giovani Busto mentre ricordiamo che l'esordio in campionato è programmato per il 6 ottobre ad Altino ospite della Tenaglia Abruzzo Volley.

Il roster Tecnoteam 2024/25

Martina Veneriano 2

Giorgia Bernasconi 9

Marika Longobardi 11

Elena Radice 17

Irene Baldi 13

Alice Viganò 16

Gaia Mancastroppa 15

Carola Colombino 3

Sara Tajè 14

Giorgia Mazzon 8

Rebecca Rimoldi 1

Laura Grigolo 10

Ylenia Pericati 12