Comense Scherma Carlotta Ferrari e Arianna Proietti dal 26 al 30 dicembre al raduno Under20 a Roma

Scherma news dalle nazionali

Comense Scherma buone notizie tinte d'azzurro per la storica società lariana.

Comense Scherma la Ferrari convocata anche per il Collegiale dell'Italia maggiore previsto a Jesi dal 3 all'8 gennaio

Buone notizie colorate d'azzurro per la Comense Scherma. Sono due infatti le atlete nerostellate convocate per l'allenamento collegiale Under 20 di fioretto maschile e femminile che si svolge da oggi domenica 26 al 30 dicembre a Roma, presso il Centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa. A questo appuntamento importante in vista dei prossimi impegni internazionali per le categorie Cadetti e Giovani tra i 32 azzurrini convocati dal responsabile d’arma Stefano Cerioni, sono state comvocate anche le due comensine Carlotta Ferrari e Arianna Proietti già da tempo nel giro Azzurro. Da segnalare che sempre Carlotta Ferrari è stata convocata tra i 35 gli atleti scelti dal responsabile d'arma Stefano Cerioni per il primo allenamento collegiale del 2022 delle Nazionali italiane maggiori di fioretto maschile e femminile. Appuntamento dal 3 all'8 gennaio a Jesi dove, sulle pedane del Palazzetto della Scherma, gli azzurri prepareranno le prove di Coppa del Mondo Assoluti in programma nel weekend tra il 14 e il 16 gennaio a Parigi per gli uomini e a Poznan per le donne. Tra le donne convocate come detto Carlotta Ferrari al fianco di una grande ex atleta nerostellata come la pluricampionessa Arianna Errigo.

ALLENAMENTI COLLEGIALI U20 DI FIORETTO MASCHILE E FEMMINILE – Roma, 26-30 dicembre 2021

Atleti convocati: Jacopo Bonato, Francesco Cercaci, Mattia De Cristoforo, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Federico Greganti, Gregorio Isolani, Matteo Iacomoni, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Matteo Morini, Matteo Panazzolo, Elia Pasin, Mattia Raimondi, Francesco Spampinato, Andrea Zanardo

Atlete convocate: Giulia Amore, Mariavittoria Berretta, Irene Bertini, Beatrice Pia Maria Bibite, Matilde Calvanese, Eleonora Candeago, Nicola Capodicasa, Carlotta Ferrari, Sofia Giordani, Aurora Grandis, Margherita Titina Lorenzi, Matilde Molinari, Benedetta Pantanetti, Vittoria Pinna, Arianna Proietti, Lucia Tortelotti

Maestro responsabile: Fabrizio Villa

ALLENAMENTO COLLEGIALE DELLA NAZIONALE DI FIORETTO - Jesi, 3-8 gennaio 2022

Atleti convocati: Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Jacopo Bonato, Andrea Cassarà, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini, Lorenzo Nista, Damiano Rosatelli

Atlete convocate: Giulia Amore, Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Irene Bertini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Carlotta Ferrari, Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Marta Ricci, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Alice Volpi

Responsabile d'arma: Stefano Cerioni

Maestri: Francesca Bortolozzi, Fabio Galli, Eugenio Migliore, Alessandro Puccini, Filippo Romagnoli, Giovanna Trillini, Fabrizio Villa