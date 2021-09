Comense scherma da sabato al via le prove gratuite con la società nerostellata

Comense scherma lo storico club cittadino ha ripreso a pieno regime l'attività stagionale.

La Comense Scherma è tornata in pedana e ha aperto la nuova stagione sportiva tra allenamenti, dimostrazioni ma anche belle notizie. Carlotta Ferrari è stata infatti chiamata a partecipare fino a domenica 12 settembre al Collegiale "Azzurrini" riservato alla categoria Under20 in Friuli a Forni Avoltri mentre in città l’attività continua con varie iniziative. Dopo le belle giornate dimostrative svoltesi al Broletto di Como e a Olgiate Comasco, l'attenzione è rivolta a venerdì 10 e sabato 11 quando la società nerostellata ha organizzato un Allenamento Agonistico per i fiorettisti Under 14, in preparazione del Gran Premio Giovanissimi che scatterà il 9 ottobre prossimo. Una due giorni a cui parteciperanno non solo i ragazzi Comense ma a che atleti esterni provenienti da Udine, Monza e Brescia. Senza dimenticare che sabato 11 settembre si aprirà anche la serie di tre incontri di prove gratuite presso la Sala di Scherma della Palestra G.Negretti, via dei Partigiani 8, a Como dove i primi 30 principianti, divisi in due fasce orarie, alle 14.30 e alle 16:30 avranno la possibilità di salire in pedane e avvicinarsi al mondo della scherma