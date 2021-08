Comense Scherma prima il camp estivo, poi il via ufficiale lunedì 30 agosto e gli Open days di settembre

Comense Scherma la storica società cittadina si prepara alla nuova stagione sportiva 2021/22.

Comense Scherma intanto il presidente Paolo Ferrante invita i tesserati nerostellati a vaccinarsi per la riuscita senza problemi dell'attività

La Comense Scherma guarda con grande fiducia e rinnovato entusiasmo alla ripresa della stagione sportiva fissata per lunedì 30 agosto presso la storica palestra Negretti di via Partigiani a Como e nel frattempo però si prepara a vivere il suo camp estivo. Dal 22 al 28 agosto infatti la Comense Scherma ha organizzato il camp estivo per i suoi giovani atleti in località Piani di Luzza in Friuli precisamente in provincia di Udine. Sarà questo il divertente preludio del via ufficiale della nuova stagione sportiva 2021/22 che come detto scatterà lunedì 30 agosto preso la sua sede storica. Settembre invece sarà dedicato come da tradizione anche ad alcuni momenti promozionali con una serie di Open days che si apriranno sabato 4 settembre nell'incantevole piazza del Duomo dove per tutto il pomeriggio la società nerostellata sarà presente con pedane allestite per l'occasione alla presenza dei suoi atleti, istruttori e dirigenti per dimostrazioni e prove gratuite aperte a tutti gli interessati anche inesperti. Gli Open days della Comense Scherma si ripeteranno anche nei weekend successivi nelle giornate di sabato 11, 18 e 25 settembre presso la palestra Negretti di via Partigiani a Como.

La Comense Scherma invita i suoi tesserati a vaccinarsi

Nel frattempo raccogliendo le indicazioni della Struttura Commissionale dell'emergenza Covid-19 del Governo italiano con nota datata 21 luglio 2021 che ha sottolineato "l'importanza delle vaccinazioni degli atleti tesserati con le federazioni sportive al fine di favorire lo svolgimento in sicurezza delle competizioni sportive che si svolgeranno nella stagione 2021/22", la Comense Scherma e il suo presidente Paolo Ferrante hanno pubblicamente rinnovato l' invito a vaccinarsi ai suoi tesserati per la riuscita senza problemi della attività sportiva futura.