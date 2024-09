Comense U17 e U14 in trionfo al Memorial Ciccio 2024 

Due giorni di grande basket giovanile al femminile, quelli vissuti nel weekend scorso a Cadorago in occasione del Memorial Ciccio 2024.

La Comense vince al Memorial Ciccio

Doppio torneo organizzato sabato 21 e domenica 22 settembre dalla Pol. Comense 2015 per ricordare l'indimenticato allenatore nerostellato. Quest'anno la kermesse ha visto in campo due categorie Under17, con quattro squadre e Under15 con cinque formazioni. Un doppio torneo che ha salutato la doppietta vincente proprio delle padroni di casa della Comense che hanno sbaragliato il campo in entrambe le categorie. Da segnalare anche il debutto assoluto delle Libellule Under14 de Le Bocce Erba, la prima squadra al femminile del club erbese.

Classifica finale Under17

1° Pol Comense

2° Milano Basket Stars

3° Carugate

4° Biassono

Classifica Finale Under14

1° Pol Comense

2° Buccinasco

3° Milano Basket Stars

4° Punto e Basket Lainate

5° Le Bocce Erba Libellule