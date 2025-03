Elezioni Comitato Fip di Como: ecco i candidati provinciali

Domenica 23 marzo, a Cucciago, si svolgerà l’Assemblea Elettiva del Comitato Provinciale FIP di Como.

Al voto per il Comitato Fip, si rinnova

Tutte le sue società nostrane affiliate sono invitate a partecipare per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio olimpico 2025/2028. L’Assemblea si terrà presso la Sala consigliare del Comune di Cucciago in Via Sant’Arialdo 2, in prima convocazione alle 8.30 e, qualora non fosse raggiunto il numero legale degli aventi diritto, in seconda convocazione alle 9.30. All'ordine del giorno ci sarà l'elezione del presidente provinciale e dei quattro consiglieri provinciali, che saranno tutti eletti dai rappresentanti delle Società comasche affiliate alla FIP.

A questo proposito il Comitato provinciale, in relazione all’elezione del presidente provinciale e dei consiglieri del Comitato provinciale di Como, ha reso noto l’elenco dei candidati in ordine alfabetico:

CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE PROVINCIALE

1. Borghi Franco

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

1. Cantaluppi Roberto

2. Corti Guido

3. Galli Laura

4. Pini Antonio

5. Rossini Luca Maria