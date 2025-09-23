Comitato Fip: i gironi U13 Gold con Cantù e Cermenate, nel torneo U14 PGC e Comense

Il Comitato Fip della Lombardia ha comunicato i gironi 2025/26 relativi ai campionati maschili Under13 e Under14 Gold. Nel campionato Under13 sono due le rappresentanti lariane Cantù e Virtus Cermenate inserite nel girone B. Anche nel torneo Under14 sono due le portacolori nostrane: il PGC Cantù e la Pol. Comense.
I due gironi Under14 Gold
Girone B
000109 ROBUR ET FIDES VARESE – VARESE (VARESE)
001212 BASKET ROZZANO PRO LOCO – ROZZANO (MILANO)
054216 POLISPORTIVA COMENSE 2015 – COMO (COMO)
000321 ALLIANZ SOCIAL O.S.A. MILANO – MILANO (MILANO)
054681 Conforama Italia VARESE ACADEMY – VARESE (VARESE)
052424 HERE YOU CAN PAVIA – PAVIA (PAVIA)
055674 HUB DEL SEMPIONE – CASORATE SEMPIONE (VARESE)
052146 ACCADEMIA ALTOM.SE LEGNANO – LEGNANO (MILANO)
056158 ACADEMY TICINO CASTANO – FERNO (VARESE)
056136 FUTURE BASKET LODIGIANO – CODOGNO (LODI)
000105 PALLACANESTRO CANTU’ – CANTU’ (COMO)
000928 LIBERTAS CERNUSCO – CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO
Girone A
014115 PALL. ORZINUOVI – ORZINUOVI (BRESCIA)
050000 UNICA BLU OROBICA BERGAMO – BERGAMO (BERGAMO)
052110 NBB MAZZANO – MAZZANO (BRESCIA)
050003 S. PIO X MANTOVA – MANTOVA (MANTOVA)
050925 PALLACANESTRO BRESCIA – BRESCIA (BRESCIA)
035353 AURORA DESIO 94 – DESIO (MONZA BRIANZA)
003762 ALMENNO BASKET – ALMENNO SAN SALVATORE (BERGAMO)
038595 AZZANESE BASKET – AZZANO SAN PAOLO (BERGAMO)
000847 VISCONTI BRIGNANO – BRIGNANO GERA D’ADDA (BERGAMO)
012575 Basket Seregno – SEREGNO (MONZA BRIANZA)
001094 PALL. LISSONE – LISSONE (MONZA BRIANZA)
000107 PALL. OLIMPIA MILANO – MILANO (MILANO
I tre gironi Under13 Gold
Girone B
044480 PALL. BERNAREGGIO 99 – BERNAREGGIO (MONZA BRIANZA)
000105 PALLACANESTRO CANTU’ – CANTU’ (COMO)
017132 MILANOTRE BASIGLIO – BASIGLIO (MILANO)
012575 Basket Seregno – SEREGNO (MONZA BRIANZA)
002406 VIRTUS PALL. CERMENATE – CERMENATE (COMO)
035353 AURORA DESIO 94 – DESIO (MONZA BRIANZA)
020608 BASKET PESCATE – PESCATE (LECCO)
006237 BASKET COSTA – COSTA MASNAGA (LECCO)
052550 FORTI E LIBERI MONZA 1878 – MONZA (MONZA BRIANZA)
000602 URANIA BASKET MILANO – MILANO (MILANO)
Girone A
014115 PALL. ORZINUOVI – ORZINUOVI (BRESCIA)
003762 ALMENNO BASKET – ALMENNO SAN SALVATORE (BERGAMO)
042051 BREMBATE BASKET – BREMBATE DI SOPRA (BERGAMO)
033012 CUS BRESCIA – BRESCIA (BRESCIA)
050003 S. PIO X MANTOVA – MANTOVA (MANTOVA)
052135 VANOLIYOUNG – CREMONA (CREMONA)
054619 BASKET PEDRENGO – PEDRENGO (BERGAMO)
050000 UNICA BLU OROBICA BERGAMO – BERGAMO (BERGAMO)
056136 FUTURE BASKET LODIGIANO – CODOGNO (LODI)
050925 PALLACANESTRO BRESCIA – BRESCIA (BRESCIA)
Girone C
000321 SOCIAL O.S.A. MILANO – MILANO (MILANO)
052146 ACCADEMIA BK ALTOM.SE – LEGNANO (MILANO)
036193 META 2000 – SAN DONATO MILANESE (MILANO)
055797 VARESE BASKET SCHOOL – VARESE (VARESE)
006560 ARDOR BOLLATE – BOLLATE (MILANO)
056158 BASKET ACADEMY TICINO ASD – FERNO (VARESE)
000109 ROBUR ET FIDES VARESE – VARESE (VARESE)
000107 PALL. OLIMPIA MILANO – MILANO (MILANO)
008275 C.A.T. VIGEVANO – VIGEVANO (PAVIA)
055674 HUB DEL SEMPIONE GALLARATE – CASORATE SEMPIONE (VARESE)