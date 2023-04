Como 1907: con ancora negli occhi il pareggio con il Genoa, la squadra lariana guarda avanti.

Como 1907: da Bari a Cittadella, sei gare per cullare il sogno playoff

Con ancora negli occhi la grande rimonta di Pasquetta contro il Genoa, il Como 1907 si è rimesso al lavoro per preparare il prossimo impegno in programma sabato 15 aprile a Bari. Un'altra sfida delicata contro una squadra in lotta per la promozione diretta in serie A che arriverà al termine di una "settimana corta" di lavoro.

Sicuramente non sarà della partita di sabato Scaglia ancora squalificato mentre sono in forte dubbio Baselli, Fabregas e Chajia. Cosa non mancherà sicuramente è l'entusiasmo in casa lariana dopo l'ultimo pareggio pesantissimo conquistato contro la corazzata Genoa.

Ora il futuro del Como conta solo sei gare per questa volata finale. Si comincerà come detto sabato 15 aprile a Bari per il 33° turno, quindi doppio impegno casalingo sabato 22 aprile per il 34° turno Como-Ascoli alle 14 e lunedì 1 maggio alle 12.30 Como-Palermo, poi per il 35° turno la trasferta a Reggio Calabria sabato 6 maggio alle 15, ultima gara casalinga sabato 13 maggio alle 14 Como-Ternana per il 37° turno ed infine il campionato regolare calerà il sipario venerdì 19 maggio alle 20.30 con Cittadella-Como.

Sei partite, 18 punti in palio: i lariani hanno un margine rassicurante sulla zona calda, ma anche tante concorrenti davanti per inseguire le posizioni playoff. L'ottava piazza, l'ultima disponibile in questo momento è occupata dal Pisa a quota 46 distante sei lunghezze dai lariani. Insomma per cullare il sogno playoff alla squadra azzurra di mister Longo serve un filotto di vittorie, ma anche qualche passo falso di chi le sta davanti. Non impossibile ma obiettivamente non facile.

Il programma del 33° turno, 14° di ritorno del campionato di Serie B

Venerdì 14 aprile ore 20.30 Modena-Parma; sabato 15 ore 14 Bari-Como, Ascoli-SudTirol, Benevento-Reggina, Cosenza-Cittadella, Genoa-Perugia, Spal-Brescia, Venezia-Palermo; ore 16.15 Cagliari-Frosinone; domenica 16 ore 16.15 Ternana-Pisa.

Classifica aggiornata di serie B

Frosinone 66; Genoa 60 (-1), Bari 56; SudTirol 52; Reggina 48; Cagliari, Parma 47; Pisa 46; Palermo 43; Modena 42; Ternana, Como 40; Ascoli 39; Venezia, Cittadella, Cosenza 36; Perugia 34; Spal 32; Brescia 31; Benevento 29.