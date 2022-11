Como 1907: l'ambiente lariano si prepara alla delicata trasferta di domenica 13 a Genova.

Como 1907: già in vendita i biglietti settore ospiti per la sfida a Marassi con il Genoa

Il Como 1907 e i suoi tifosi hanno già iniziato le grandi manovre di avvicinamento per il prossimo big match valido come posticipo del 13° turno d'andata di serie B e in programma domenica 13 allo stadio Marassi di Genova contro il Genoa. Mentre la squadra azzurra ha ripreso ad allenarsi presso il centro sportivo di Mozzare agli ordini di mister Moreno Longo (assente Nicholas Ioannou che è stato sottoposto presso l’Ospedale Sant’Anna di Como ad intervento chirurgico di osteosintesi della frattura allo zigomo destro, rimediata a seguito di uno scontro di gioco durante l'ultima partita con il Venezia. L’operazione è perfettamente riuscita), sono già in vendita i biglietti per Settore Ospiti validi per la delicata trasferta di domenica 13 novembre alle ore 16.15 allo stadio Marassi. I tagliandi potranno essere acquistati attraverso il circuito Ticketone fino ore 19.00 di sabato 12. L’acquisto potrà avvenire online al seguente link www.sport.ticketone.it oppure nelle ricevitorie abilitate. Per l’acquisto del tagliando è necessario presentare un documento d’identità in corso di validità. Non sono previste limitazioni alla vendita dei tagliandi.

Prezzi per i biglietti settore ospiti di Genoa-Como

Intero 15 euro (più diritti di prevendita)

Under 16 10 euro (più i diritti di prevendita)

Informazioni utili settore ospiti

Per chi raggiungerà lo stadio con i mezzi propri o in pullman l’ uscita autostradale è GE – OVEST per poi raggiungere il parcheggio riservato ai tifosi ospiti.

Parcheggio: Piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto (zona foce)

Capienza settore ospiti: 2.032

Ingressi dedicati: 81-82-83-84

L’apertura è prevista circa 2 ore prima dall’inizio della partita salvo diverse disposizioni delle Autorità competenti.

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

Sarà attivo il servizio Bus navetta AMT da Piazzale Cavalieri Vittorio Veneto per il settore ospiti dello stadio e al termine della partita dallo stadio al parcheggio dedicato ai tifosi del Como.

Programma del 13° turno di serie B 2022/23

Venerdì 11 ore 20.30 Ascoli-Frosinone; Sabato 12 novembre ore 14 Bari -Sudtirol, Cagliari-Pisa, Cosenza-Palermo, Modena-Perugia, Parma-Cittadella, Spal-Benevento, Venezia-Reggina; ore 16.15 Ternana-Brescia; domenica 6 ore 16.15 Genoa-Como.

Classifica serie B

Frosinone 27; Genoa, Reggina 22; Ternana 21; Bari 20; Parma, Brescia, Sudtirol Ascoli 19; Cagliari 16; Spal, Cittadella, Palermo 15; Pisa 14; Modena 13; Como 12; Cosenza, Benevento 11; Venezia, 9; Perugia 7.