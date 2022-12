Como 1907: un bella notizia in casa del club lariano alla vigilia della trasferta di Terni.

Como 1907: il ct della nazionale Roberto Mancini chiama il giovane Jacopo Da Riva in azzurro

In casa del Como 1907 si sta preparando l'ultima delicata trasferta del girone d'andata del campionato di serie B in programma domenica pomeriggio a Terni, ma ad allietare queste ore di lavoro è arrivata anche una bella notizia tinta d'azzurro presso la sede del club lariano.

Il giovane centrocampista Jacopo Da Riva, classe 2000 cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta e arrivato in prestito quest'anno in riva al Lario dove ha collezionato 7 presenze, è stato convocato dal ct della nazionale italiana Roberto Mancini per lo stage in programma a Coverciano dal 20 al 21 dicembre. Ricordiamo che Da Riva ha già fatt parte del giro azzurro convocato con la nazionale italiana Under20 con cui ha debuttato il 6 giugno del 2021 nel match amichevole vinto contro San Marino.

Da Riva fa parte del primo gruppo dei 69 convocati dal ct Mancini, quello dei giocatori di serie B, un secondo gruppo si radunerà successivamente e sarà composto da giocatori di serie A.

1° gruppo giocatori di Serie B convocati per lo Stage azzurro



Mirko Antonucci (Cittadella)

Daniel Boloca (Frosinone)

Nicholas Bonfanti (Modena)

Matteo Brunori (Palermo)

Riccardo Calafiori (Basilea)

Fabrizio Caligara (Ascoli)

Simone Canestrelli (Pisa)

Elia Caprile (Bari)

Giuseppe Caso (Frosinone)

Giorgio Cittadini (Modena)

Niccolò Corrado (Ternana)

Christian Dalle Mura (Spal)

Jacopo Da Riva (Como)

Enrico Delprato (Parma)

Alessandro Di Pardo (Cagliari)

Giovanni Fabbian (Reggina)

*Wladimiro Falcone (Lecce)

Aldo Florenzi (Cosenza)

Michael Folorunsho (Bari)

Samuel Giovane (Ascoli)

Paolo Gozzi (Cosenza)

Luca Lipani (Genoa)

Vincenzo Millico (Cagliari)

Luca Moro (Frosinone)

Samuele Mulattieri (Frosinone)

Hans Nicolussi Caviglia (Sudtirol)

Gaetano Pio Oristanio (Volendam)

Simone Panada (Modena)

Andrea Papetti (Brescia)

Niccolò Pierozzi (Reggina)

Eddie Salcedo (Bari)

Stefano Turati (Frosinone)

Marco Varnier (Spal)

*parteciperà ad entrambi i gruppi di lavoro

2° gruppo giocatori di Serie A convocati per lo Stage azzurro

Tommaso Baldanzi (Empoli)

Federico Baschirotto (Lecce)

Alessandro Bianco (Fiorentina)

Samuele Birindelli (Monza)

Alessandro Buongiorno (Torino)

Nicolò Cambiaghi (Empoli)

Marco Carnesecchi (Cremonese)

Cesare Casadei (Chelsea)

Nicolò Casale (Lazio)

Fabio Chiarodia (Werder Brema)

Lorenzo Colombo (Lecce)

Andrea Colpani (Monza)

Diego Coppola (Verona)

Alessandro Cortinovis (Verona)

Luca D’Andrea (Sassuolo)

Wladimiro Falcone (Lecce)

Giacomo Faticanti (Roma)

Jacopo Fazzini (Empoli)

Matteo Gabbia (Milan)

Antonino Gallo (Lecce)

Matteo Lovato (Salernitana)

Lorenzo Lucca (Ajax)

Tommaso Mancini (Juventus)

Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund)

Mattia Mannini (Roma)

Tommaso Martinelli (Fiorentina)

Filippo Missori (Roma)

Cher Ndour (Benfica)

Lorenzo Pirola (Salernitana)

Giacomo Quagliata (Cremonese)

Antonio Raimondo (Bologna)

Filippo Ranocchia (Monza)

Filippo Terracciano (Hellas Verona)

Franco Tongya (Odense)

Emanuele Valeri (Cremonese)

Emanuel Vignato (Bologna)

Samuele Vignato (Monza)

Il comunicato ufficiale della società lariana

Como 1907 comunica che il centrocampista Jacopo Da Riva è stato inserito nella lista dei convocati dal selezionatore della nazionale Roberto Mancini per lo Stage in programma dal 20 al 21 dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Il programma del 18° turno d'andata del campionato di serie B

Sabato 17 dicembre ore 18 Pisa-Brescia, ore 20.30 Reggina-Bari; Domenica 18 dicembre ore 14 Cittadella-SudTirol, Cosenza-Ascoli, Modena-Benevento, Parma-Spal, Ternana-Como; ore 18 Palermo-Cagliari; ore 20.30 Genoa-Frosinone; lunedì 19 ore 20.30 Perugia-Venezia.

Classifica serie B

Frosinone 36; Reggina 32; Bari 29; Genoa 27; Ternana 26; Brescia 24; Parma, Sudtirol, Pisa 23; Ascoli, Caglari 22; Modena, Benevento 21; Palermo 20; Cittadella, Venezia 19; Cosenza, Spal 17; Como 16; Perugia 13.